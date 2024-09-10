Το Κίεβο δήλωσε σήμερα ότι θα επανεξετάσει τις επιλογές του και θα μπορούσε ακόμη και να διακόψει τις σχέσεις του με το Ιράν εάν η Ρωσία χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους που προμηθεύτηκε από την Τεχεράνη για να επιτεθεί σε στόχους στην Ουκρανία.

"Δεν θα πω τώρα τι ακριβώς εννοώ με τον όρο καταστροφικές συνέπειες, για να μην αποδυναμώσω τη διπλωματική μας θέση. Μπορώ όμως να πω ότι όλες οι επιλογές, συμπεριλαμβανομένης αυτής που αναφέρατε, βρίσκονται στο τραπέζι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιι Τίχιι, όταν ρωτήθηκε αν το Κίεβο θα μπορούσε να διακόψει τις σχέσεις με την Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

