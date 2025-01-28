Σουηδία: Συνελήφθη άνδρας που έπεσε με όχημα στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας

Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα που προσπάθησε να εισβάλει στη ρωσική πρεσβεία στη Στοκχόλμη παραβιάζοντας την πύλη με το αυτοκίνητό του νωρίς σήμερα το πρωί.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 45χρονος δεν τα κατάφερε και συνελήφθη ως ύποπτος για παράνομη είσοδο δια της βίας.

Η αστυνομία δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό κίνητρο και ότι στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Η ρωσική πρεσβεία δεν ήταν διαθέσιμη να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.