Ιράν: Σε ασφαλή τοποθεσία ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παραμένει σε ασφαλή τοποθεσία μετά την έναρξη της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ, ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters κορυφαίος ιρανός αξιωματούχος.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μεταφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ασφαλή τοποθεσία μετά τη δολοφονία του ηγέτη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, από ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας πυραυλική επίθεση προς το Ισραήλ.

Η Τεχεράνη εκτόξευσε πάνω από 100 πυραύλους προς το Ισραήλ, ενώ οι κάτοικοι στις μεγάλες πόλεις έσπευσαν αμέσως στα καταφύγια, όπως είχαν ειδοποιηθεί λίγο νωρίτερα.

Ο IDF συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότερες δυνάμεις του ισραηλινού στρατού.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ εξαπολύει κύματα επιθέσεων με ρουκέτες και βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς σε θέσεις τόσο στο βόρειο όσο και στο κεντρικό Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

