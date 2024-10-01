Λογαριασμός
Με εντολή Μπάιντεν οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν στην κατάρριψη ιρανικών πυραύλων

Ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις παρακολουθούν την επίθεση από τον Λευκού Οίκου και λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις

Μπάιντεν για Ιράν

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να βοηθήσει την άμυνα του Ισραήλ έναντι των ιρανικών επιθέσεων και να καταρρίψει πυραύλους που στοχεύουν το Ισραήλ, ανακοίνωσε την Τρίτη το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις παρακολουθούν την επίθεση από τον Λευκού Οίκου και λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του NSC, Σον Σάβετ, σε ανάρτησή του στο X.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Χ ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ συζήτησε πώς έχουν προετοιμαστεί οι ΗΠΑ να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί έναντι των επιθέσεων, αλλά και πώς θα προστατευτούν οι Αμερικάνοι που βρίσκονται στην περιοχή.

