Με εντολή Μπάιντεν οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν στην κατάρριψη ιρανικών πυραύλων

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να βοηθήσει την άμυνα του Ισραήλ έναντι των ιρανικών επιθέσεων και να καταρρίψει πυραύλους που στοχεύουν το Ισραήλ, ανακοίνωσε την Τρίτη το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις παρακολουθούν την επίθεση από τον Λευκού Οίκου και λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του NSC, Σον Σάβετ, σε ανάρτησή του στο X.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Χ ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ συζήτησε πώς έχουν προετοιμαστεί οι ΗΠΑ να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί έναντι των επιθέσεων, αλλά και πώς θα προστατευτούν οι Αμερικάνοι που βρίσκονται στην περιοχή.

This morning, @VP and I convened our national security team to discuss Iranian plans to launch an imminent missile attack against Israel.



We discussed how the United States is prepared to help Israel defend against these attacks, and protect American personnel in the region. — President Biden (@POTUS) October 1, 2024

Πηγή: skai.gr

