Ισραήλ: Aναφορές για «τρομοκρατικό χτύπημα» σε ξενοδοχείο

Καθώς σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, οι αστυνομικές αρχές της χώρας έλαβαν αναφορές για «τρομοκρατικό χτύπημα» και σε ξενοδοχείο στη Herziliya.

Yπενθυμίζεται πως νωρίτερα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς στη συνοικία Γιάφα του Τελ Αβίβ την Τρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωσή της ισραηλίνης αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα πριν την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν ένοπλους να κατεβαίνουν σε σταθμό του τραμ και να ανοίγουν πυρ.

We don’t know yet the death and wounded toll - but mass casualties in Yaffo Tel Aviv right now pic.twitter.com/eJRtha12UK — Sophie Chemla 🎗 (@Esther07102023) October 1, 2024

הפיגוע ביפו: שני מחבלים חמושים ירו באזרחים מטווח אפס | משדר מיוחדhttps://t.co/KcQbHJakLe pic.twitter.com/VaZDw65JjI — החדשות - N12 (@N12News) October 1, 2024

Η υπηρεσία ασθενοφόρου του Ισραήλ είπε ότι έλαβε αναφορά στις 7.01 μ.μ. (1601 GMT) για άτομα που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

פיגוע הירי ביפו: 10 נפגעים - בינהם 4 במצב אנושhttps://t.co/KcQbHJakLe pic.twitter.com/AOpHyuUXRr — החדשות - N12 (@N12News) October 1, 2024

הפיגוע ביפו - בשתי זירות, אחת מהן עוד פעילה | משדר מיוחדhttps://t.co/KcQbHJakLe pic.twitter.com/gDDSYujDuh — החדשות - N12 (@N12News) October 1, 2024

Οι γιατροί και οι παραϊατρικοί παρείχαν επιτόπου ιατρική περίθαλψη σε έναν αριθμό τραυματιών με διάφορους βαθμούς τραυματισμών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν είχαν τις αισθήσεις τους, ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρου.

