Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Aναφορές για «τρομοκρατικό χτύπημα» σε ξενοδοχείο στην Herziliya

Οι αστυνομικές αρχές του Ισραήλ διερευνούν αναφορές για «τρομοκρατικό χτύπημα» σε ξενοδοχείο 

Ισραήλ: Aναφορές για «τρομοκρατικό χτύπημα» σε ξενοδοχείο

Καθώς σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, οι αστυνομικές αρχές της χώρας έλαβαν αναφορές για «τρομοκρατικό χτύπημα» και σε ξενοδοχείο στη Herziliya.

Yπενθυμίζεται πως νωρίτερα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς στη συνοικία Γιάφα του Τελ Αβίβ την Τρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωσή της ισραηλίνης αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα πριν την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν ένοπλους να κατεβαίνουν σε σταθμό του τραμ και να ανοίγουν πυρ. 

Η υπηρεσία ασθενοφόρου του Ισραήλ είπε ότι έλαβε αναφορά στις 7.01 μ.μ. (1601 GMT) για άτομα που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

Οι γιατροί και οι παραϊατρικοί παρείχαν επιτόπου ιατρική περίθαλψη σε έναν αριθμό τραυματιών με διάφορους βαθμούς τραυματισμών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν είχαν τις αισθήσεις τους, ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή τρομοκρατική επίθεση Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark