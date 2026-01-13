Εκατοντάδες τραυματίες στα μάτια από πυροβολισμούς εντοπίστηκαν σε ένα νοσοκομείο εν μέσω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Οι γιατροί στην Τεχεράνη περιέγραψαν την υπερβολική επιβάρυνση του ιατρικού προσωπικού, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ένας οφθαλμίατρος έχει καταγράψει περισσότερα από 400 τραύματα στα μάτια από πυροβολισμούς σε ένα μόνο νοσοκομείο, καθώς το ιατρικό προσωπικό αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της όλο και πιο βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα από τις ιρανικές αρχές.

Τρεις γιατροί, σε μηνύματα που προωθήθηκαν στον Guardian τη Δευτέρα, περιέγραψαν τα υπερφορτωμένα νοσοκομεία και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών που ξεχειλίζουν από διαδηλωτές που έχουν πυροβοληθεί.

Το ιατρικό προσωπικό ανέφερε ότι οι τραυματισμοί από πυροβολισμούς συγκεντρώνονταν κυρίως στα μάτια και στο κεφάλι των διαδηλωτών –μια τακτική που, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποίησαν οι αρχές εναντίον των διαδηλωτών στις διαμαρτυρίες «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022 στη χώρα.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούν σκόπιμα στο κεφάλι και στα μάτια. Θέλουν να προκαλέσουν βλάβες στο κεφάλι και στα μάτια, ώστε να μην μπορούν πλέον να βλέπουν, όπως έκαναν και το 2022», δήλωσε ένας γιατρός στη Τεχεράνη. Ο γιατρός πρόσθεσε ότι πολλοί από τους ασθενείς χρειάστηκε να υποβληθούν σε αφαίρεση των ματιών και έμειναν τυφλοί.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της ξαφνικής πτώσης της αξίας του νομίσματος της χώρας, έχουν εξελιχθεί στο μεγαλύτερο αντικυβερνητικό κίνημα διαμαρτυρίας της χώρας από το 2009. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγαίνουν κάθε βράδυ στους δρόμους σε όλη τη χώρα, φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα όπως «θάνατος στον δικτάτορα», αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι διαδηλώσεις έχουν ανησυχήσει τις αρχές και την Πέμπτη το βράδυ έκοψαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα κινητά τηλέφωνα στη χώρα, αποκόβοντας τον ιρανικό λαό από τον υπόλοιπο κόσμο. Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται την διακοπή των μέσων ενημέρωσης για να πραγματοποιήσει βίαιη καταστολή εναντίον των διαδηλωτών.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις –πάνω από το 90% των οποίων ήταν οι ίδιοι διαδηλωτές– και πάνω από 16.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Μετά από δύο εβδομάδες, ο αριθμός των νεκρών είναι ήδη τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των νεκρών των διαδηλώσεων του 2022 για τη Mάχσα Αμίνι, που διήρκεσαν μήνες. Οι αντιδράσεις των αρχών στις διαδηλώσεις του 2022 είχαν θεωρηθεί ως ιδιαίτερα βίαιη καταστολή.

Οι γιατροί στο Ιράν δήλωσαν ότι υποψιάζονται ότι ο αριθμός των νεκρών, αν και τεράστιος, είναι μόνο ένα μικρό μέρος του πραγματικού αριθμού των νεκρών στη χώρα. Παρατήρησαν μια απότομη αύξηση των τραυματιών που έφταναν στα νοσοκομεία αμέσως μετά την διακοπή του διαδικτύου από τις ιρανικές αρχές την Πέμπτη.

«Είναι σαν τις πολεμικές ταινίες, όπου βλέπεις τους τραυματίες στρατιώτες να περιθάλπονται στην ύπαιθρο. Δεν έχουμε αίμα, δεν έχουμε αρκετά ιατρικά εφόδια. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο γιατρός από την Τεχεράνη. Ο συνάδελφός του περιέγραψε λεπτομερώς την περίθαλψη των τραυματιών διαδηλωτών στο έδαφος, έξω από το νοσοκομείο, σε συνθήκες παγετού, λόγω έλλειψης χώρου στις νοσοκομειακές πτέρυγες.

Ο γιατρός από την Τεχεράνη περιέγραψε το ιατρικό προσωπικό να εργάζεται σε δύσκολες συνθήκες, καθώς η διακοπή του δικτύου τον εμπόδιζε να επικοινωνήσει με άλλους γιατρούς και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εισέρχονταν κατά καιρούς στα νοσοκομεία για να συλλάβουν τραυματίες διαδηλωτές.

Ο γιατρός είπε: «Οι συνάδελφοί μου είναι πολύ αναστατωμένοι, κουρασμένοι και τρομοκρατημένοι. Έχουν καταρρεύσει και κλαίνε».

Τα είδη των τραυματισμών που είδε το ιατρικό προσωπικό τους οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι αρχές στόχευαν σκόπιμα τα μάτια των διαδηλωτών, ένας ισχυρισμός που επαναλήφθηκε από ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει τεκμηριωθεί ότι οι αρχές χρησιμοποίησαν κυνηγετικά όπλα που εκτόξευαν μεταλλικά σφαιρίδια, καθώς και τουφέκια με πραγματικά πυρομαχικά, εναντίον των διαδηλωτών.

«Τα μάτια χτυπήθηκαν από σφαιρίδια και ήταν σκόπιμο, πυροβολούν για να σκοτώσουν», είπε ο γιατρός από την Τεχεράνη. Ένας συνάδελφός του πρόσθεσε ότι είχαν αφαιρέσει «20 σφαιρίδια» από το σώμα ενός μόνο διαδηλωτή.

Οι διαδηλωτές έχουν πυροβοληθεί στα μάτια και στα γεννητικά όργανα, με τουλάχιστον μία νεαρή κοπέλα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό στην περιοχή της λεκάνης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights με έδρα τις ΗΠΑ.

«Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται λιγότερο θανατηφόρα όπλα, η Ισλαμική Δημοκρατία στοχεύει σκόπιμα σε ζωτικά όργανα, μετατρέποντάς τα σε μέσα ακρωτηριασμού και μόνιμης αναπηρίας για να τρομοκρατήσει τους διαδηλωτές», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

