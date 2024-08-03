Μάουι: Διακανονισμός 4 δισ. δολαρίων για την αποζημίωση των πληγέντων

Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Χαβάης ανακοίνωσε χθες (τοπική ώρα) ότι επιτεύχθηκε διακανονισμός με τους πληγέντες των πυρκαγιών τον Αύγουστο του 2023, που θα λάβουν 4,037 δισεκ. δολάρια για να υπαναχωρήσουν από τις νομικές τους διεκδικήσεις.

Το ποσό αυτό θα δοθεί από την πολιτεία της Χαβάης, από μια τοπική εταιρία ηλεκτροδότησης και άλλους θεσμούς και επιχειρήσεις για την αποζημίωση των πληγέντων, εκ των οποίων περίπου 2.200 έχουν καταθέσει αγωγές, καθώς και ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες έχουν ήδη καταβάλει αποζημιώσεις στους πελάτες τους.

«Αυτός ο καθολικός διακανονισμός άνω των τεσσάρων δισεκ. δολαρίων θα βοηθήσει τους ανθρώπους μας να ανοικοδομήσουν», δήλωσε σε ανακοίνωση ο κυβερνήτης Τζος Γκριν, εκτιμώντας σε 12 δισεκ. δολάρια το συνολικό κόστος της καταστροφής.

Η συμφωνία αυτή, που επιτεύχθηκε ύστερα από τέσσερις μήνες διαπραγματεύσεων, πρέπει τώρα να επικυρωθεί από δικαστή.

Οι πυρκαγιές, που ξέσπασαν στις 8 Αυγούστου 2023, προκάλεσαν τον θάνατο 100 και πλέον ανθρώπων ενώ χιλιάδες έμειναν άστεγοι στο νησί Μάουι. Η πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν 8.000 στρέμματα και έκανε στάχτη την τουριστική πόλη Λαχάινα, την ιστορική πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης.

Οι φλόγες, που τροφοδοτήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, προχώρησαν με αστραπιαία ταχύτητα, αιφνιδιάζοντας πολλούς κατοίκους. Πολλοί εξ αυτών γλίτωσαν καταφεύγοντας στα νερά του ωκεανού όπου έμειναν για ώρες.

Αρκετοί από αυτούς που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατηγόρησαν την εταιρία Hawaii Electric για αμέλεια διότι δεν διέκοψε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος παρά τις προειδοποιήσεις ότι οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν πτώση των στύλων ηλεκτροδότησης και πυρκαγιά

