Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, σε χθεσινοβραδινή επίθεση αυτοκτονίας της εξτρεμιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ ενώ ακολούθησαν πυρά από ενόπλους, σε δημοφιλή παραλία της σομαλικής πρωτεύουσας Μογκαντίσου.

«Πάνω από 32 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση, και 63 άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων κάποιοι σοβαρά», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Αμπντιφατάχ Άνταν Χασάν σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο προηγούμενος απολογισμός της αστυνομίας ήταν επτά νεκροί. Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει στο γερμανικό πρακτορείο ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι.

Η αστυνομία καθώς και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του χθες βράδυ στην παραλία Λίντο, που είναι δημοφιλής τόπος συνάντησης επιχειρηματιών και δημοσίων υπαλλήλων. Η συνοικία αυτή, που διαθέτει ξενοδοχεία και εστιατόρια, έχει αποτελέσει στόχο επιθέσεων και στο παρελθόν.

Οι δράστες στη συνέχεια άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Οι τρομοκράτες χωρίς οίκτο σκότωσαν πολίτες αδιακρίτως», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αστυνομικός Μοχάμεντ Ομάρ, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας σκότωσαν πέντε μέλη της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ, που ορκίζεται πίστη στην αλ Κάιντα.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Σεμπάμπ έχει διαπράξει επανειλημμένα βομβιστικές και άλλες επιθέσεις στο Μογκαντίσου και σε άλλες περιοχές της εμπόλεμης χώρας.

