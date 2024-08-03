Ρωσία: Επίθεση του ουκρανικού στρατού σε αεροπορική βάση και υποδομές αποθήκευσης καυσίμων

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτέθηκε στην αεροπορική βάση Μοροζόφσκ της Ρωσίας καθώς και σε υποδομές αποθήκευσης καυσίμων σε τρεις ρωσικές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η επίθεση στην αεροπορική βάση έπληξε μία αποθήκη πυρομαχικών, όπου οι ρωσικές δυνάμεις είχαν αποθηκεύσει κατευθυνόμενες βόμβες αέρος - εδάφους, μεταξύ άλλων πυρομαχικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

«Η ρωσική πολεμική αεροπορία πρέπει να καταστραφεί όπου και αν βρίσκεται με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Είναι επίσης δίκαιο να βομβαρδίζονται ρωσικές αεροπορικές βάσεις. Χρειαζόμαστε αυτή την κοινή λύση μαζί με τους συμμάχους μας - μία λύση ασφάλειας», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα καλέσει τους συμμάχους του στη Δύση, προκειμένου να του δώσουν την άδεια για τη χρήση δυτικών οπλικών συστημάτων σε επιθέσεις μακράς εμβέλειας στο ρωσικό έδαφος, επιπρόσθετα, με τα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων κοντά στα ουκρανικά σύνορα με τη Ρωσία.

Η επίθεση κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων με λιπαντικά στις περιοχές του Μπιέλγκοροντ, του Κουρσκ, και του Ροστόφ προκάλεσε φωτιά σε τουλάχιστον δύο δεξαμενές πετρελαίου, σύμφωνα με την αναφορά των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Στη Ρωσία, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ξέσπασε φωτιά στις δεξαμενές σε μία εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιοχή Καμένσκι του Ροστόφ, μετά από μία επίθεση με drone.

Ο περιφερειάρχης του Μπιέλγκοροντ ανέφερε επίσης, ότι από τις επιθέσεις με drone που είχαν εκτοξευτεί από την Ουκρανία προκλήθηκε φωτιά και σε μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή αυτή, προσθέτοντας ότι η φωτιά κατασβέστηκε χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει δραματικά τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων μακράς ακτίνας δράσης την χρονιά που διανύουμε, για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, σε μία προσπάθεια να καταστρέψει τις υποδομές αποθήκευσης καυσίμων που εφοδιάζουν τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, πλήττοντας και τη ρωσική οικονομία, ενώ έχουν συμπληρωθεί 29 μήνες από τη ρωσική εισβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

