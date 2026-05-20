Το βλέμμα στην Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν σήμερα κατηγορητήριο κατά του Ραούλ Κάστρο

Ποινικές διώξεις εναντίον του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα, Τετάρτη, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σε μια κίνηση που σηματοδοτεί κλιμάκωση της πίεσης της Ουάσινγκτον εναντίον της κομμουνιστικής κυβέρνησης του νησιού της Καραϊβικής.

Οι κατηγορίες κατά του 94χρονου Κάστρο αναμένεται να βασίζονται σε ένα περιστατικό που χρονολογείται από το 1996, όταν κουβανέζικα μαχητικά κατέρριψαν αεροπλάνα ομάδας Κουβανών εξόριστων, σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στο Μαϊάμι προγραμματίζει εκδήλωση προς τιμήν των θυμάτων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι θα προβεί σε ανακοίνωση σε συνδυασμό με την τελετή, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, όπου οι κομμουνιστές βρίσκονται στην εξουσία από τότε που ο εκλιπών αδελφός του Ραούλ Κάστρο, Φιντέλ Κάστρο, ηγήθηκε της επανάστασης το 1959.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στο νησί, απειλώντας με κυρώσεις χώρες που το προμηθεύουν με καύσιμα, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και πλήγματα στην ήδη εύθραυστη οικονομία του.

Γεννημένος το 1931, ο Ραούλ Κάστρο υπήρξε κεντρική μορφή δίπλα στον μεγαλύτερο αδελφό του στον ανταρτοπόλεμο που ανέτρεψε τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ δικτάτορα Μπατίστα.

Βοήθησε στην απόκρουση της οργανωμένης από τις ΗΠΑ εισβολής στον Κόλπο των Χοίρων το 1961 και υπηρέτησε επί δεκαετίες ως υπουργός Άμυνας. Διαδέχθηκε τον αδελφό του στην προεδρία και παραμένει ισχυρή μορφή στο παρασκήνιο της κουβανικής πολιτικής.

Την εποχή του περιστατικού του 1996 ήταν υπουργός Άμυνας.

Τα δύο μικρά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν ανήκαν στην ομάδα «Brothers to the Rescue», οργάνωση Κουβανών εξόριστων πιλότων με έδρα το Μαϊάμι. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν.

Η ομάδα υποστήριζε ότι αποστολή της ήταν η αναζήτηση Κουβανών προσφύγων που διέφευγαν από το νησί μέσω των Στενών της Φλόριντα και πετούσε συχνά κοντά στις κουβανικές ακτές.

Η κουβανική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι η επίθεση ήταν νόμιμη απάντηση σε παραβίαση του κουβανικού εναέριου χώρου από τα αεροσκάφη. Ο Φιντέλ Κάστρο είχε δηλώσει ότι οι κουβανικές ένοπλες δυνάμεις ενήργησαν βάσει «πάγιων εντολών» να καταρρίπτουν αεροπλάνα που εισέρχονται στον κουβανικό εναέριο χώρο. Είχε επίσης πει ότι ο Ραούλ Κάστρο δεν έδωσε συγκεκριμένη εντολή για την κατάρριψη.

Οι ΗΠΑ καταδίκασαν την επίθεση και επέβαλαν κυρώσεις, αλλά δεν άσκησαν τότε ποινικές διώξεις κατά κανενός από τους αδελφούς Κάστρο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες το 2003 σε τρεις Κουβανούς στρατιωτικούς αξιωματικούς, οι οποίοι όμως δεν εκδόθηκαν ποτέ.

Αργότερα, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάρριψη έγινε πάνω από διεθνή ύδατα.

Η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον ενός αντιπάλου των ΗΠΑ όπως ο Κάστρο θυμίζει την παλαιότερη υπόθεση δίωξης για διακίνηση ναρκωτικών κατά του φυλακισμένου πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου της Αβάνας.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας είναι διεφθαρμένη και, τον Μάρτιο, απείλησε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη» μετά τη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ κατά της Κούβας θα οδηγούσε σε «λουτρό αίματος» και ότι το νησί δεν αποτελεί απειλή για κανέναν.

Πηγή: skai.gr

