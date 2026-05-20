Μερτς: Η συμφωνία για τους δασμούς με τις ΗΠΑ δείχνει πως η ΕΕ «τηρεί τις δεσμεύσεις της»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει προθεσμία μέχρι τις 4 Ιουλίου για την επικύρωση της συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε το περασμένο καλοκαίρι

Φρίντριχ Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε σήμερα το συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία που συνήφθη πέρυσι με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας ΕΕ - Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της», έγραψε στο X.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει στους Ευρωπαίους προθεσμία μέχρι τις 4 Ιουλίου για να επικυρώσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025 στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Φρίντριχ Μερτς ΕΕ Ντόναλντ Τραμπ
