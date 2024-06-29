Ο μεταρρυθμιστής υποψήφιος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο υπερσυντηρητικός Σαΐντ Τζαλιλί προκρίνονται για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών μετά τον πρώτο γύρο που διεξήχθη χθες, Παρασκευή.

«Κανένας από τους υποψηφίους δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία» κατά τον πρώτο γύρο και «κατά συνέπεια ο πρώτος και ο δεύτερος υποψήφιος» θα μονομαχήσουν στο δεύτερο γύρο στις 5 Ιουλίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μοχσέν Εσλαμί, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας του υπουργείου που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο Πεζεσκιάν έλαβε 10.415.991 ψήφους από τις 24.535.185 που έχουν καταμετρηθεί, ενώ ο Τζαλιλί 9.473.298 ψήφους.

Περίπου 61 εκατ. Ιρανοί εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνταν χθες να εκλέξουν το διάδοχο του σκληροπυρηνικού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί μετά το θάνατό του, το Μάιο, σε δυστύχημα ελικοπτέρου.

Από τις 14 προεδρικές εκλογές που έχουν διεξαχθεί μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, μέχρι τώρα μόνο μία, το 2005, έχει κριθεί στο δεύτερο γύρο.

Οι χθεσινές εκλογές παρακολουθούνται με προσοχή στο εξωτερικό καθώς το Ιράν, ισχυρή δύναμη στη Μέση Ανατολή, βρίσκεται στην καρδιά γεωπολιτικών κρίσεων, από τον πόλεμο στη Γάζα μέχρι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός του, στις οποίες έρχεται σε αντιπαράθεση με τις δυτικές χώρες.

Ηλικίας 69 ετών και χειρουργός στο επάγγελμα, ο Μασούντ Πεζεσκιάν είναι βουλευτής της Ταμπρίζ, της μεγάλης πόλης του βορειοδυτικού Ιράν, και έχει περιορισμένη κυβερνητική πείρα, η οποία συνοψίζεται σε μια θέση υπουργού Υγείας από το 2001 ως το 2005 στη μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Μοχαμάντ Χαταμί.

Ο Πεζεσκιάν δεν δίστασε να επικρίνει την εξουσία στη διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που προκλήθηκε από το θάνατο της Μαχσά Αμινί το Σεπτέμβριο του 2022 ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Υποστηρίζει επίσης μια αναθέρμανση των σχέσεων του Ιράν με τις δυτικές χώρες, με πρώτες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να αρθούν οι κυρώσεις που πλήττουν σκληρά την οικονομία.

Αντιθέτως ο 58χρονος Σαΐντ Τζαλιλί, υποστηρίζει μια άκαμπτη πολιτική έναντι της Δύσης και το έδειξε στη διάρκεια των έξι ετών που διεξήγε τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, από το 2007 ως το 2013.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Τζαλιλί κατείχε θέσεις κλειδιά στους κόλπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχοντας την εμπιστοσύνη του ανώτατου ηγέτη, του αγιατολάχ Χαμενεΐ. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους δύο αντιπροσώπους του στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, τον κορυφαίο θεσμό ασφαλείας της χώρας.

Χωρίς να δημοσιεύει τα πρώτα αποτελέσματα, ο Τύπος παίρνει σήμερα το πρωί θέση ανάλογα με τις πολιτικές συμπάθειές του. «Ζήτω η ελπίδα», είναι ο τίτλος της μεταρρυθμιστικής εφημερίδας Sazandegi, η οποία δημοσιεύει μια φωτογραφία του Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η κυβερνητική εφημερίδα Iran καλεί τους ψηφοφόρους «να ψηφίσουν για το κύρος του Ιράν».

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, η εκλογή αυτή αναμένεται ότι θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο, καθώς ο πρόεδρος έχει περιορισμένες εξουσίες: είναι αρμόδιος για να εφαρμόζει, επικεφαλής της κυβέρνησης, τις μεγάλες πολιτικές κατευθύνσεις που ορίζονται από τον ανώτατο ηγέτη, ο οποίος είναι ο αρχηγός του κράτους.

