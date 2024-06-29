Η ψυχραιμία το ζητούμενο στους Δημοκρατικούς μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ

Η απρόσμενα κακή εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει σκορπίσει πανικό και σύγχυση στο κόμμα των Δημοκρατικών, ακόμη και σε ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο.

Παρά τα σενάρια που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας περί αντικατάστασης του 81χρονου υποψηφίου, ο Μπάιντεν διαμηνύει ότι δεν αποσύρεται από την κούρσα και δηλώνει σίγουρος ότι μπορεί να κερδίσει τον Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Έτσι, επέστρεψε στην προεκλογική εκστρατεία, χωρίς βέβαια να έχει κοπάσει ο σάλος από το παντελώς αποτυχημένο debate. Αρκεί να διαβάσει κανείς το αμείλικτο editorial του Τόμας Φρίντμαν στους New York Times, ενός «φίλου» όπως λέει του Δημοκρατικού προέδρου. Αλλά για να σταματήσει τον Τραμπ, έγραψε, «ο πρόεδρος πρέπει να βγει και να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή». «Ο Τζο Μπάιντεν, ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός πρόεδρος, δεν είναι σε θέση να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή», ​​έγραψε ο Φρίντμαν, ο οποίος είπε ότι «έκλαψε» βλέποντας τον 81χρονο Δημοκρατικό, χλωμό, να μπερδεύει τα λόγια του και να τραυλίζει για 90 λεπτά μπροστά στις κάμερες του CNN.

Στο ίδιο κλίμα και το εξώφυλλο του περιοδικού Time κάνει λόγο για πανικό και δείχνει την έξοδο στον Μπάιντεν.

New York Times editorial board calls on Biden to step down pic.twitter.com/RkmUyHYACL — MSNBC (@MSNBC) June 28, 2024



Η Μαρία Σράιβερ, ανιψιά του δολοφονηθέντος προέδρου «JFK» και σύμμαχος του Τζο Μπάιντεν, δήλωσε στο Χ αποκαρδιωμένη από αυτή την καταστροφική επίδοση.

I love Joe Biden. I know he’s a good man. I know his heart is good. I know he’s dedicated to our country and is surrounded by good people. Tonight was heartbreaking in many ways. This is a big political moment. There’s panic in the Democratic party. It’s going to be a long night. — Maria Shriver (@mariashriver) June 28, 2024

«Είχε ένα πράγμα να κάνει (κατά τη διάρκεια του debate) και αυτό ήταν να καθησυχάσει την Αμερική ότι είναι ικανός να παραμένει πρόεδρος στην ηλικία του. Και σε αυτό απέτυχε», είπε πρώην γερουσιαστής των Δημοκρατικών, η Κλερ ΜακΚάσκιλ, στο MSNBC.

Ο γερουσιαστής της Πενσυλβάνια Τζον Φέτερμαν είπε στους συναδέλφους του Δημοκρατικούς να «χαλαρώσουν». Στον ίδιο τόνο ο Τζος Σαπίρο, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, προέτρεψε τους Δημοκρατικούς να σταματήσουν να ανησυχούν και να αρχίσουν να εργάζονται.

«Ο Τζο Μπάιντεν είχε ένα κακό debate, ναι, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας κακός πρόεδρος», είπε ο Σαπίρο.

Η εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο ντιμπέιτ ήταν ένας «εφιάλτης» για το Δημοκρατικό κόμμα του, έγραψε η δημοσιογράφος Αμί Πάρνες του Hill, επικαλούμενη έναν σύμμαχο του Μπάιντεν που είπε: «Μας βλέπω να χάνουμε αυτές τις εκλογές σε αργή κίνηση».

«Έχω παρακολουθήσει πολλές συνομιλίες Μπάιντεν. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να ακούγεται τόσο αδύναμος» έγραψε στο X ο Ζακ Μποσάμπ του μέσου ενημέρωσης Vox. «Κάποιος έπρεπε να ενεργοποιήσει τον συναγερμό φωτιάς και να βοηθήσει τον Μπάιντεν να φύγει από εκεί μέσα», πρόσθεσε ο συγγραφέας Μπασκάρ Σουνκάρα, αναφερόμενος στο περιβόητο περιστατικό του Τζαμάλ Μπόουμαν στο Κογκρέσο.

Ο δημοσιογράφος Τζέικ Σέρμαν ισχυριζόμενος ότι είχε πολλές συνομιλίες μετά το ντιμπέιτ με Δημοκρατικούς γερουσιαστές του Κογκρέσου έγραψε: «Η γνώμη τους είναι αυτό δεν ήταν ένα κακό debate. Ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Κατά την άποψή τους, ο Μπάιντεν δεν ξεπέρασε ούτε τον χαμηλότερο πήχη».

Εν τω μεταξύ, οι σύμβουλοί του αποδυθήκαν σε αγώνα δρόμου την Παρασκευή προσπαθώντας να αμβλύνουν τις ανησυχίες χορηγών που ετοιμάζονταν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σήμερα, ο Μπάιντεν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να παρευρεθεί σε εκδήλωση συγκέντρωσης κεφαλαίων με υποστηρικτές LGBTQ+. Η εκδήλωση αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε στο CNN πηγή που γνωρίζει το θέμα. Τα εισιτήρια για την εκδήλωση κυμαίνονταν από 250 έως 500.000 δολάρια, σύμφωνα με πρόσκληση που είδε το CNN.

Πανικόβλητες κινήσεις ή ψύχραιμη αντιμετώπιση;

Η προσπάθεια της προεκλογικής ομάδας του Μπάιντεν να δικαιολογήσει την κακή του επίδοση μ' ένα «κρυολόγημα» που είχε, εφιστώντας την προσοχή στα «ψέματα» του Ντόναλντ Τραμπ, απέτυχε.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε έναν πραγματικό «πανικό» στις τάξεις των Δημοκρατικών, τέσσερις μήνες πριν από τις αμερικανικές εκλογές και περίπου έξι εβδομάδες πριν από το συνέδριο που υποτίθεται ότι θα επικυρώσει την υποψηφιότητα του Αμερικανού προέδρου. Και ήδη κατά τη διάρκεια του debate Δημοκρατικά στελέχη άρχισαν να σκέφτονται τις πιθανές διεργασίες και διαδικασίες για την αντικατάσταση του Μπάιντεν με έναν άλλο υποψήφιο. Πανικόβλητοι Δημοκρατικοί που αντάλλασαν μηνύματα, αναρωτιούνται αν ο Μπάιντεν θα σκεφτόταν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

«Οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να αποφασίσουν στο συνέδριο του κόμματός τους στα μέσα Αυγούστου αν θα συμμετάσχουν πραγματικά στις εκλογές του Νοεμβρίου με τον Τζο Μπάιντεν», δήλωσε στους κόλπους της κυβέρνησης του Όλαφ Σολτς, ο Μίχαελ Λινκ, Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος, αρμόδιος για τη διμερή συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Προς το παρόν, ωστόσο, κανένας από τα "βαριά ονόματα" του Δημοκρατικού Κόμματος δεν έχει δημοσίως μιλήσει για αυτή την προοπτική.

Ο Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί να σχεδιάζει τη συμμετοχή του σε ένα δεύτερο ντιμπέιτ τον Σεπτέμβριο, μετέδωσε σήμερα το CNN, επικαλούμενο σύμβουλο του Μπάιντεν.

Επισήμως, η γραμμή παραμένει η υποστήριξη στον Μπάιντεν, ο οποίος συνεχίζει τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί.

Τέσσερις μήνες για τις εκλογές, μια αιωνιότητα στην πολιτική

Αν ο Τζο Μπάιντεν ρίξει λευκή πετσέτα, και παραιτηθεί από υποψήφιος οι Δημοκρατικοί θα συγκεντρωθούν τον Αύγουστο στο Σικάγο σε ένα «ανοιχτό» συνέδριο, κατά το οποίο οι ψήφοι των αντιπροσώπων που συγκέντρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια των προκριματικών θα επανεξεταστούν.

Ένα τέτοιο σενάριο που δεν έχει ξανασυμβεί από το 1968. Το κόμμα τότε έπρεπε στη συνέχεια να βρει τον αντικαταστάτη του προέδρου Λίντον Μπ. Τζόνσον, αφού ο τελευταίος εγκατέλειψε την μάχη για μια δεύτερη θητεία εν μέσω του πολέμου του Βιετνάμ.

Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Χιούμπερτ Χάμφρεϊ προτάθηκε και έχασε τις εκλογές από τον Ρεπουμπλικανό Ρίτσαρντ Νίξον.

Οι συνεντεύξεις με αναποφάσιστους ψηφοφόρους επιβεβαίωσαν ότι ήταν μια κακή βραδιά για τον Μπάιντεν. Περιέγραψαν την εμφάνισή του ως αδύναμη, ντροπιαστική και δύσκολη για παρακολούθηση.

Ο Τραμπ, 78 ετών, αντιμετώπισε επίσης ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητά του για το αξίωμα, δεδομένης της καταδίκης του τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη για συγκάλυψη πληρωμών σε μια πορνό σταρ, των προσπαθειών του να ανατρέψει τις εκλογές του 2020 και της χαοτικής του θητείας. Ωστόσο, παρά τον συνήθη ορυμαγδό ψευδών από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, η προσοχή όλων ήταν στον νυν πρόεδρο και στα...στραβοπατήματά του.

Η συζήτηση στα κεντρικά γραφεία του CNN στην Ατλάντα έγινε πολύ νωρίτερα από κάθε άλλο σύγχρονο προεδρικό ντιμπέιτ, τέσσερις και πλέον μήνες -μια αιωνιότητα στην αμερικανική πολιτική - πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Αυτό θα μπορούσε να μετριάσει τη ζημιά για τον Μπάιντεν, καθώς η ανάμνηση από την απόδοσή μπορεί να ξεθωριάσει και οι ειδήσεις δημιουργούν νέους τίτλους και νέα επικαιρότητα.

Ο Τραμπ, για παράδειγμα, έχει προγραμματιστεί να καταδικαστεί στη Νέα Υόρκη στις 11 Ιουλίου, λίγες μέρες πριν το κόμμα του συγκληθεί για να τον εγκρίνει επίσημα ως υποψήφιο. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει άλλες τρεις ποινικές κατηγορίες, αν και καμία δεν φαίνεται πιθανό να εκδικαστεί πριν από τον Νοέμβριο.

Δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μια εκλογική μάχη στήθος με στήθος πριν το debate, ακόμη και μια μικρή αλλαγή θα μπορούσε να αλλάξει την τροχιά της εκστρατείας.

Σε ένα εστιατόριο Waffle House στην Ατλάντα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ο Μπάιντεν σταμάτησε για φαγητό καθώς επέστρεφε στην προεκλογική εκστρατεία, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά».

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί για την απόδοσή του, είπε, «Όχι. Είναι δύσκολο να συζητάς με έναν ψεύτη».

Ο Μπεν Ρόουντς, αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Δημοκρατικού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, προειδοποίησε τους Δημοκρατικούς να μην υποβαθμίσουν την απόδοση του Μπάιντεν. «Το να λες στους ανθρώπους ότι δεν είδαν αυτό που είδαν δεν είναι ο τρόπος να απαντήσεις σε αυτό», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

Όσους για τον πλανήτη και τους συμμάχους των ΗΠΑ, η κακή επίδοση του Μπάιντεν τους αναγκάζει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μία επιστροφή του Τραμπ. «Ο Τραμπ δεν νίκησε, αλλά ο Μπάιντεν μπορεί και να κατέρρευσε», δηλώνει ο Κουνιχίκο Μιγιάκε, Ιάπωνας, πρώην διπλωμάτης και τώρα διευθυντής ερευνών στο think tank Canon Institute for Global Studies.

Όσο για εχθρούς και αντιπάλους των ΗΠΑ: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ξύπνησε μέσα στη νύχτα για να παρακολουθήσει το ντιμπέιτ και η Μόσχα δεν θα σχολιάσει κάτι που αφορά εσωτερικό ζήτημα της αμερικανικής πολιτικής, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

