Έως 100.000 διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν σήμερα στο Έσεν όπου η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διεξάγει διήμερο συνέδριο για να εκλέξει τη νέα ηγεσία της, προβλέπει η αστυνομία της πόλης αυτής στη δυτική Γερμανία.

Οι αρχές εξέφρασαν ανησυχίες ότι, ενώ οι περισσότερες από τις αναμενόμενες διαδηλώσεις αναμένεται ότι θα είναι ειρηνικές, περίπου 1.000 αριστεροί εξτρεμιστές μπορεί να χρησιμοποιήσουν βίαια μέσα για να προκαλέσουν αναστάτωση στο συνέδριο.

Περίπου 600 σύνεδροι της AfD θα συγκεντρωθούν σήμερα στην κλειστή αρένα Γκρουγκαχάλε της πόλης, με τους νυν ηγέτες Αλίς Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα να επιδιώκουν την επανεκλογή τους ενόψει των γερμανικών βουλευτικών εκλογών, που θα διεξαχθούν το φθινόπωρο της ερχόμενης χρονιάς. Κανένας δεν έχει εμφανισθεί για να αμφισβητήσει το δίδυμο αυτό.

Αριστερές οργανώσεις έχουν ανακοινώσει πως σκοπεύουν να αποκλείσουν το πρωί εισόδους στο χώρο του συνεδρίου με στόχο να εμποδίσουν τους συνέδρους της AfD να περάσουν. Η αστυνομία κατέστησε σαφές ότι αυτό δεν θα γίνει ανεκτό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί για την προστασία του συνεδρίου, ανακοινώθηκε από την αστυνομία. Οι κύριες διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα, με μια πορεία που θα ξεκινήσει από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Τουλάχιστον 45.000 διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν το απόγευμα σε χώρο στάθμευσης κοντά στο χώρο του συνεδρίου.

Μείζον ζήτημα για το συνέδριο αναμένεται ότι θα είναι η προεκλογική εκστρατεία της AfD για τις ευρωεκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Ιουνίου, στις οποίες το κόμμα πήγε λιγότερο καλά απ' ό,τι προβλεπόταν στις δημοσκοπήσεις.

Τα τελικά στάδια της προεκλογικής εκστρατείας επισκιάσθηκαν από το πώς το κόμμα αντιμετώπισε τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου του, τον Μαξιμίλιαν Κρα, τα αμφιλεγόμενα σχόλιά του για την εποχή των Ναζί και τις ενδεχόμενες σχέσεις βοηθού του με την Κίνα.

Η AfD αποβλήθηκε από την πολιτική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου Ταυτότητα και Δημοκρατία ως απάντηση σε σχόλια του Κρα για τα ναζιστικά Ες-Ες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

