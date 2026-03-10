Μετά την οργή του... Βατικανού, το προπαγανδιστικό βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν προκάλεσε και την οργή του... «Master Chief», του ηθοποιού που είναι η «φωνή» του γνωστού ήρωα των βιντεοπαιχνιδιών επιστημονικής φαντασίας.

Ο Λευκός Οίκος επιστράτευσε στο βίντεο από τον ήρωα του Top Gun Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ, μέχρι τον Γουόλτερ Γουάιτ, τον Μονομάχο Μάξιμο Δέκιμο Μερίδιο και τον Master Chief, και άλλους πολλούς δημοφιλείς στη λαϊκή κουλτούρα χαρακτήρες, σε προπαγανδιστικό βίντεο που πανηγυρίζει τα πλήγματα στο Ιράν. Η λεζάντα της κυβέρνησης αναγράφει: «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ».

Ο ηθοποιός Στιβ Ντάουνς, σε ανάρτησή του στο Χ, καταδίκασε το βίντεο και το μήνυμά του, δηλώνοντας ότι το έργο του χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια. «Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι κυκλοφορεί τουλάχιστον ένα προπαγανδιστικό βίντεο που είτε δημιουργήθηκε είτε τουλάχιστον εγκρίθηκε από τον Λευκό Οίκο, το οποίο χρησιμοποιεί εικόνες του Master Chief και χρησιμοποιεί τη φωνή μου για να υποστηρίξει τον πόλεμο στο Ιράν», αναφέρει η δήλωση. «Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω τα εξής: Δεν συμμετείχα ούτε ερωτήθηκα, ούτε υποστηρίζω τη χρήση της φωνής μου σε αυτό το βίντεο ή το μήνυμα που μεταφέρει».



Ολοκληρώνοντας τη δήλωση με ένα ισχυρό μήνυμα, ο Ντάουνς ξεκαθαρίζει: «Απαιτώ από τους παραγωγούς αυτής της αηδιαστικής και παιδικής πολεμικής πορνογραφίας να αφαιρέσουν αμέσως τη φωνή μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.