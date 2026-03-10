Στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προωθεί νομοθεσία που θα επιτρέπει τη χρήση του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού για την επιβολή «ναυτικού αποκλεισμού» με στόχο την αποτροπή εισόδου σκαφών μεταναστών σε ιταλικά ύδατα.



Η είδηση αυτή σηματοδοτεί την πιο σκληρή στροφή της κυβέρνησης Μελόνι στο μεταναστευτικό, μετατρέποντας μια πολιτική υπόσχεση σε στρατιωτικό δόγμα.



Η ιταλική κυβέρνηση δεν μιλά πλέον για απλή αστυνόμευση από την Ακτοφυλακή (Guardia Costiera), αλλά για ενεργή εμπλοκή του Marina Militare (Πολεμικό Ναυτικό).



Το Πολεμικό Ναυτικό θα έχει τη νομική κάλυψη να αναχαιτίζει σκάφη σε διεθνή ύδατα, πριν αυτά εισέλθουν στα ιταλικά χωρικά ύδατα.



Η νομοθεσία συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των ιταλικών κέντρων στην Αλβανία και τις συμφωνίες με τη Λιβύη και την Τυνησία. Τα σκάφη που αναχαιτίζονται θα οδηγούνται απευθείας εκεί, παρακάμπτοντας τα ιταλικά λιμάνια.



Προβλέπεται επίσης η χρήση drones και δορυφορικής επιτήρησης για τον εντοπισμό των «μητρικών πλοίων» των διακινητών πριν καν αποπλεύσουν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής.



Η κίνηση αυτή της Μελόνι προκαλεί ήδη τριγμούς στις Βρυξέλλες και στον ΟΗΕ, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός θεωρείται παραδοσιακά «πολεμική πράξη» ή μέτρο που λαμβάνεται υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ιταλία προσπαθεί να τον επαναπροσδιορίσει ως «μέτρο αστυνόμευσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος».



Οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία προειδοποιούν ότι η χρήση πολεμικών πλοίων κατά προσφύγων παραβιάζει την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Πηγή: skai.gr

