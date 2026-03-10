Η διπλωματία των ΗΠΑ δεν μπόρεσε χθες Δευτέρα στα Ηνωμένα Έθνη να εμποδίσει την έγκριση διακήρυξης για τα δικαιώματα των γυναικών.

Οι 37 από τις 44 χώρες που ψήφισαν στην επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Κατάσταση των Γυναικών τάχθηκαν υπέρ συμβιβαστικού κειμένου· οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική χώρα η οποία εναντιώθηκε ενώ έξι χώρες απείχαν.

Η υπουργός Γυναικών της Γερμανίας Κάριν Πριν υποστήριξε τη διακήρυξη, η οποία δίνει έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στα δικαστικά συστήματα και στην ανάκληση νόμων που προωθούν διακρίσεις σε βάρος τους.

«Με λυπεί το ότι δεν μοιράζονται όλοι πλέον τη συλλογική δέσμευσή μας στην ισότητα των φύλων, που είχε γίνει στο Πεκίνο το 1995», είπε η κ. Πριν. Ωστόσο «συγκριτικά, η συντριπτική πλειοψηφία συνεχίζει να το κάνει. Αυτή είναι ενθαρρυντική ένδειξη».

Νωρίτερα οι ΗΠΑ πρόβαλαν ένσταση για το σχέδιο κειμένου, επιχειρηματολογώντας ότι περιείχε «αμφιλεγόμενη γλώσσα» που προωθούσε «την ιδεολογία του φύλου».

Το κείμενο συμπεριλαμβάνει δεσμεύσεις για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκει «αόριστες» και αποσπάσματα που κατά την Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «λογοκρισία» -- εισηγείται μέτρα εναντίον του λόγου μίσους.

Αρχικά, οι ΗΠΑ προσπάθησαν να εμποδίσουν, ή να καθυστερήσουν, την υιοθέτηση του κειμένου. Όταν το εγχείρημα απέτυχε, εισηγήθηκαν τροποποιήσεις. Αλλά η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής τις απέρριψε και ψήφισε επί συμβιβαστικού σχεδίου κειμένου, αντικείμενο διαπραγμάτευσης εβδομάδων.

Το γεγονός ότι χρειάστηκε ψηφοφορία είναι άνευ προηγουμένου τα 80 χρόνια της ύπαρξης της επιτροπής αυτής. Τέτοια κείμενα γενικά υιοθετούνται ομόφωνα και διά βοής, ακόμη κι αν κάποιο κράτος δεν συμφωνεί πλήρως με κάθε παράγραφο. Αλλά, αυτή τη φορά, ήταν αδύνατη η επίτευξη συναίνεσης και ομοφωνίας.

Πηγή: skai.gr

