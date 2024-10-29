Ιράν: Προγραμματίζει αύξηση 200% του αμυντικού του προϋπολογισμού

«Αστακός» θέλει να γίνει το Ιράν με την κυβέρνηση να προγραμματίζει να αυξήσει τον αμυντικό της προϋπολογισμό κατά περίπου 200%.

Την είδηση μετέδωσαν σήμερα Τρίτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας επικαλούμενα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Φατεμέχ Μοχατζερανί, μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ στην αρχή του μήνα και την επίθεση του τελευταίου στο Ιράν το Σάββατο.

Η προγραμματισμένη αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού εντάσσεται στο πλαίσιο πρότασης προϋπολογισμού που υπέβαλε η κυβέρνηση στο κοινοβούλιο για έγκριση.

«Σημαντική αύξηση που ανέρχεται στο 200% παρατηρείται στον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας», δήλωσε ο Μοχατζερανί, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Το Ισραήλ έπληξε το Σάββατο το Ιράν σε αντίποινα για ομοβροντία πυραύλων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον του την 1η Οκτωβρίου, μεγάλο μέρος των οποίων καταρρίφθηκαν, όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ, από τα συστήματά του αντιαεροπορικής άμυνας.

Τεχεράνη: Θα χρησιμοποιήσουμε «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία»

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία» για να απαντήσει στην ισραηλινή επίθεση του Σαββάτου σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με τις ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο πολεμά με τις ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

