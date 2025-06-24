Ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλούσε τους συμμάχους του Κιέβου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, να επενδύσουν στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας.

Η επίθεση που έγινε σε δύο κύματα προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων των 200 στην περιφερειακή πρωτεύουσα Ντνίπρο, δήλωσε ο κυβερνήτης Σέρχιι Λισάκ, όπου από το ωστικό κύμα έσπασαν τα παράθυρα εμπορικού τρένου και θραύσματά τους έπεσαν στους επιβάτες, προκλήθηκαν ζημιές σε σχολεία και ένα νοσοκομείο.

Right now, in the Dnipro region, assistance is being provided to everyone affected by the Russian ballistic missile strike. As of now, over 160 people have been reported injured. Tragically, 11 people have been killed. The rubble is still being cleared, so unfortunately, the… pic.twitter.com/Rs5bbTbXWb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2025

Ο Λισάκ πρόσθεσε ότι 18 παιδιά ήταν μεταξύ των τραυματιών.

Το πλήγμα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θεωρείται σπάνιο, προκάλεσε επίσης ζημιές σε δεκάδες πολυκατοικίες και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων χώρων, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μπορίς Φιλάτοφ, ο οποίος δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε «πρωτοφανή καταστροφή» στην πόλη.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στην πόλη Σαμάρ, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το Ντνίπρο, δήλωσε ο Λισάκ προσθέτοντας ότι μια εγκατάσταση υποδομών υπέστη ζημιές.

Η σπάνια αυτή επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας έγινε καθώς ο Ζελένσκι πίεζε τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στον αναπτυσσόμενο αμυντικό τομέα της Ουκρανίας και να εμποδίσουν την προμήθεια ξένων εξαρτημάτων που, όπως είπε, χρησιμοποιεί η Ρωσία για την κατασκευή των όπλων της.

Поїзд Одеса-Запоріжжя постраждав внаслідок російського удару балістикою по Дніпру. Цивільний потяг, звичайні люди.



росіяни - терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні. pic.twitter.com/OtIbXOFHAg — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 24, 2025

«Αυτή δεν είναι μια μάχη στην οποία είναι δύσκολο να διαλέξεις πλευρά», έγραψε στο Χ με αφορμή το πλήγμα. «Το να στέκεσαι στο πλευρό της Ουκρανίας σημαίνει ότι υπερασπίζεσαι τη ζωή».

Η Ρωσία έχει κλιμακώσει τις αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα Κίεβο, όπου 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις 17 Ιουνίου, στη φονικότερη ανάλογη επίθεση φέτος.

Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή χθες.

Μετά τη σημερινή επίθεση στο Ντνίπρο, οι έκπληκτοι κάτοικοι έβλεπαν μια πολυκατοικία να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και γύρω κατεστραμμένα αυτοκίνητα. Σε μια κοντινή εκκλησία, τα παράθυρα είχαν ανατιναχθεί και είχαν διασκορπιστεί στον χώρο της Αγίας Τράπεζας.

Ο ιερέας Σέρχιι Ναρόλσκι δήλωσε ότι τελούσε λειτουργία τη στιγμή της επίθεσης, της οποίας είχε προηγηθεί συναγερμός αεροπορικής επιδρομής.

«Συνέβη σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Άνοιξα τα μάτια και δεν υπήρχαν πουθενά παράθυρα ή πόρτες», είπε. «Τα πάντα ήταν σε μια κατάσταση μισοκατεστραμμένη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

