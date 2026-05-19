Σουρεαλιστικές σκηνές ιρανικής κρατικής προπαγάνδας εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα εν μέσω πολέμου στην Τεχεράνη: πάνω από 1.000 ζευγάρια νιόπαντρων «παρέλασαν» σε στρατιωτικά τζιπ στολισμένα με λουλούδια, οπλισμένα με πολυβόλα.

A surreal scene of Iranian state propaganda:

over 1,000 couples to marry in flower-decorated military jeeps armed with machine guns. pic.twitter.com/6OoSkRcPon May 18, 2026

Η ιρανική κυβέρνηση διοργάνωσε μαζική γαμήλια εκδήλωση στην Τεχεράνη για 1.000 ζευγάρια, η οποία συνδύασε τις παραδοσιακές γαμήλιες τελετές με πατριωτικά σύμβολα, όπως ροζ πύραυλοι, σημαίες, πορτρέτα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και στρατιωτικά οχήματα αντί για τις .. συμβατικές λιμουζίνες.

Μόνο στην πλατεία Ιμάμ Χοσεΐν, έναν από τους χώρους της τελετής, παντρεύτηκαν 110 ζευγάρια.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.