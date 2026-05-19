Μαζικοί γάμοι στο Ιράν: Παντρεύτηκαν 1.000 ζευγάρια στη σκιά του Χαμενεΐ, πολυβόλων και ροζ πυραύλων - Βίντεο

Το Ιράν διοργάνωσε μαζική γαμήλια εκδήλωση στην Τεχεράνη για 1.000 ζευγάρια, η οποία συνδύασε τις παραδοσιακές γαμήλιες τελετές με πατριωτικά σύμβολα

Σουρεαλιστικές σκηνές ιρανικής κρατικής προπαγάνδας εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα εν μέσω πολέμου στην Τεχεράνη: πάνω από 1.000 ζευγάρια νιόπαντρων «παρέλασαν» σε στρατιωτικά τζιπ στολισμένα με λουλούδια, οπλισμένα με πολυβόλα.

Η ιρανική κυβέρνηση διοργάνωσε μαζική γαμήλια εκδήλωση στην Τεχεράνη για 1.000 ζευγάρια, η οποία συνδύασε τις παραδοσιακές γαμήλιες τελετές με πατριωτικά σύμβολα, όπως ροζ πύραυλοι, σημαίες, πορτρέτα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και στρατιωτικά οχήματα αντί για τις .. συμβατικές λιμουζίνες.

Μόνο στην πλατεία Ιμάμ Χοσεΐν, έναν από τους χώρους της τελετής, παντρεύτηκαν 110 ζευγάρια.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

TAGS: Ιράν γάμος Κρίση στη Μέση Ανατολή Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
