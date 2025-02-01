Νέος αρχηγός του ισραηλινού στρατού ο Εγιάλ Ζαμίρ μετά την παραίτηση Χαλεβί

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς συμφώνησαν στον διορισμό του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας Εγιάλ Ζαμίρ ως τον επόμενο αρχηγό του επιτελείου του στρατού.

Η ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού έγινε αργά το Σάββατο και έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου ο σημερινός στρατιωτικός αρχηγός Χέρζι Χαλεβί δήλωσε ότι παραιτείται.

Ο Εγιάλ Ζαμίρ, ένας απόστρατος στρατηγός που υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό για 28 χρόνια, θα αναλάβει τον στρατό που διεξάγει εδώ και 15 μήνες πόλεμο στη Γάζα, ενώ μάχεται ταυτόχρονα στον Λίβανο.

Ο στρατός τον περασμένο μήνα ξεκίνησε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στη βόρεια κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και από τα τέλη Δεκεμβρίου Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν καταλάβει τμήματα της Συρίας.

Ο Ζαμίρ υπηρέτησε ως αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου του στρατού από το 2018 έως το 2021, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του στρατού. Κάποτε ήταν επικεφαλής της νότιας διοίκησης, μιας περιφερειακής διοίκησης που είναι υπεύθυνη για στρατιωτικές επιχειρήσεις και άμυνα, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων της Γάζας, και νωρίτερα ήταν στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου.

Ο Χαλεβί, που διορίστηκε αρχηγός του επιτελείου το 2022, ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη μαζική αποτυχία ασφαλείας στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς από τη Γάζα πραγματοποίησαν την επίθεση σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ.

Ο Χαλεβί το Σάββατο συνεχάρη τον Ζαμίρ και δεσμεύτηκε για τη μεταφορά της διοίκησης. Ο Χαλεβί θα παραιτηθεί στις 6 Μαρτίου.

Παρά τη δημόσια οργή για την επίθεση, η κυβέρνηση του Νετανιάχου αντιστάθηκε στις εκκλήσεις να ξεκινήσει μια κρατική έρευνα σχετικά με την ευθύνη της για την αποτυχία ασφαλείας που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 1.200 κυρίως Ισραηλινοί και να συλληφθούν περίπου 250 όμηροι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.