Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι έπληξε ένα σχολικό κτίριο που χρησίμευε ως καταφύγιο σε ηλικιωμένους στην πόλη Σούτζα, η οποία βρίσκεται στο τμήμα της ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ που έχει καταληφθεί από την Ουκρανία, και δεκάδες άμαχοι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Σε δήλωση του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας ανέφερε ότι από τις 22:00 (2000 GMT), συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης για τον καθαρισμό των ερειπίων. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 84 διασώθηκαν ή έλαβαν ιατρική βοήθεια, ανέφερε η δήλωση.

Τέσσερις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2025

Η Ουκρανία εξαπέλυσε τον Αύγουστο μια αιφνιδιαστική επίθεση στην περιφέρεια του Κουρσκ, καταλαμβάνοντας δεκάδες χωριά και μικρές πόλεις, μεταξύ των οποίων τη Σούτζα, όπου πριν από τις μάχες ζούσαν περίπου 6.000 άνθρωποι.

«Η ρωσική αεροπορία έπληξε με κατευθυνόμενη βόμβα ένα οικοτροφείο στην πόλη Σούτζα, στην περιφέρεια του Κουρσκ. Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε εσκεμμένα», κατήγγειλε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω του Telegram.

The Russians have bombed Sudzha, Kursk oblast, destroyed a school where elderly was hiding from bombs. At least 95 persons are missed. When I visited Sudzha on Christmas, there were no civilians in the streets, only Russian drones. Civilians were all hiding from Russian attacks. pic.twitter.com/WqnzEfhTBy — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) February 1, 2025

«Τη στιγμή της επίθεσης, δεκάδες κάτοικοι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο και ετοιμάζονταν για να απομακρυνθούν από την περιοχή. Γίνονται τα πάντα για να παρασχεθεί βοήθεια στους επιζώντες», πρόσθεσε.

«Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς είναι ηλικιωμένοι και κατάκοιτοι», υποστήριξε ο Ολέξιι Ντμιτράσκιφσκι.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής κανένα σχόλιο.

Ρώσος δημόσιος λειτουργός είχε εξηγήσει την περασμένη εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι αρχές εργάζονται «αδιάκοπα» για να εξασφαλίσουν την απομάκρυνση ρώσων αμάχων που έχουν παγιδευθεί πίσω από τις γραμμές του μετώπου.

