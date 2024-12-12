Φρουροί της Επανάστασης: Βίντεο με Σύρους τζιχαντιστές να τραγουδούν αντιιρανικό άσμα

Βίντεο με ομάδα Σύρων τζιχαντιστών να τραγουδούν αντιιρανικό άσμα ανήρτησαν στο κανάλι τους στο Telegram οι Φρουροί της Επανάστασης, με τους Ιρανούς να αντιδρούν έντονα στα σχόλια.

«Αντιιρανικό άσμα των Σύρων τακφιριστών» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα. Τακφίρ είναι η πρακτική του να δηλώνεις κάποιον άπιστο. Οι ισλαμιστές, πολλές φορές χρησιμοποιούν υπερβολικά και παράνομα το τακφίρ. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους είναι κάφιρ (άπιστος).

Οι σουνίτες τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ αντιτίθενται στο σιιτικό Ισλάμ, και κατ’ επέκταση στο Ιράν και τους συμμάχους του της Χεζμπολάχ και θεωρούνται προσκείμενοι στην Τουρκία.



Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Χοσεΐν Σαλαμί, δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του οφείλει να ζήσει με τις νέες «πραγματικότητες» της Συρίας μετά την ανατροπή του υποστηριζόμενου από την Τεχεράνη προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Όσον αφορά τη Συρία, σχολίασε σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι «το Ιράν προσπαθούσε πραγματικά μέρα και νύχτα να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορούσε... Πρέπει να ζήσουμε με την πραγματικότητα της Συρίας... Τις κοιτάμε και ενεργούμε βάσει αυτών».

«Οι στρατηγικές πρέπει να αλλάζουν ανάλογα με τις περιστάσεις. Δεν μπορούμε να λύσουμε πολλά παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα με στασιμότητα και με την ίδια τακτική», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.