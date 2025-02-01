Οι δασμοί που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πλειονότητα των καναδικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ θα τεθούν σε ισχύ από την Τρίτη, μετέδωσε το καναδικό κανάλι ειδήσεων CBC το Σάββατο, επικαλούμενο πηγές.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς 25% σε όλες τις καναδικές εισαγωγές από την 1η Φεβρουαρίου, εκτός των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι λεπτομέρειες αυτών δεν έχουν γίνει επίσημα γνωστές, αλλά πηγές ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος έχει ενημερώσει απευθείας τον Καναδά για τις προθέσεις του.

Ειδικότερα, η καναδική κυβέρνηση έχει ενημερωθεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τα αγαθά που εξάγονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε δασμό 25 τοις εκατό, με εξαίρεση το καναδικό πετρέλαιο, στο οποίο θα επιβληθεί με δασμούς 10%, μεταδίδουν οι New York Times.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είναι πιθανό να δώσει συνέντευξη Τύπου στις 6 μ.μ. ET (23:00 GMT) το Σάββατο για να απαντήσει εάν επιβληθούν δασμοί, ανέφερε το ειδησεογραφικό κανάλι.

