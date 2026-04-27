Ο Τζέι Ντι Βανς έχει εκφράσει κεκλεισμένων των θυρών αμφιβολίες σχετικά με το πως παρουσιάζεται ο πόλεμος στο Ιράν από το Πεντάγωνο, ιδίως τους ισχυρισμούς ότι τα οπλικά αποθέματα των ΗΠΑ παραμένουν «ισχυρά».



Όπως αποκαλύπτει το Atlantic, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανησυχεί επίσης ότι ζωτικής σημασίας πυρομαχικά μπορεί να εξαντλούνται, γεγονός που θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ετοιμότητα των ΗΠΑ για άλλες συγκρούσεις.



Ο Πιτ Χέγκσεθ και οι ανώτατοι Αμερικανοί στρατιωτικοί επιμένουν ότι τα αποθέματα είναι «ισχυρά» και ότι η εκστρατεία είναι εξαιρετικά επιτυχημένη. Ωστόσο, εσωτερικές αξιολογήσεις υποδηλώνουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλο μέρος της στρατιωτικής του ικανότητας και οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό απόθεμα στρατηγικών όπλων.



Ο Βανς έχει αποφύγει να κατηγορήσει ευθέως τους ηγέτες του Πενταγώνου ότι παραπλάνησαν τον πρόεδρο, αλλά αμφισβητήσει την ακρίβεια των πληροφοριών και συνεχίζει να πιέζει για πιο ακριβείς αξιολογήσεις, δηλώνει το Atlantic, επικαλούμενο δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης.



Ειδικότερα, έχει εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με τη διαθεσιμότητα ορισμένων πυραυλικών συστημάτων σε συζητήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι συνέπειες μιας δραματικής μείωσης των αποθεμάτων πυρομαχικών είναι ενδεχομένως καταστροφικές: οι αμερικανικές δυνάμεις θα χρειαστεί να αντλήσουν από τα ίδια αποθέματα για να υπερασπιστούν την Ταϊβάν έναντι της Κίνας, τη Νότια Κορέα έναντι της Βόρειας Κορέας και την Ευρώπη έναντι της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

