Ο βασιλιάς Κάρολος θα αποφύγει την πιθανή... ταπείνωση να δεχθεί δημόσια επίπληξη από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αυτή την εβδομάδα, αφού ο Λευκός Οίκος συμφώνησε ότι οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών θα πραγματοποιηθεί εκτός καμερών.

Βρετανοί αξιωματούχοι πίεσαν ώστε η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του μονάρχη και του προέδρου των ΗΠΑ να γίνει χωρίς κάμερες, φοβούμενοι επανάληψη των σκηνών όπου ο Τραμπ επέπληξε τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μπροστά στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης.

Πηγές που συμμετέχουν στον σχεδιασμό της επίσκεψης αναφέρουν ότι ο Κάρολος θα φωτογραφηθεί στην αρχή της κεντρικής διμερούς συνάντησης την Τρίτη, αλλά δεν θα καταγραφεί σε βίντεο να συζητά ουσιαστικά ζητήματα. Οι υπουργοί έχουν επενδύσει μεγάλες προσδοκίες στην επίσημη επίσκεψη, ελπίζοντας ότι θα συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών.

Καθώς ο Τραμπ απειλεί με αντίποινα λόγω της κριτικής για τον πόλεμο με το Ιράν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, η κυβέρνηση ελπίζει ότι ο βασιλιάς θα μπορέσει να μετριάσει ορισμένες από τις πιο επιθετικές δηλώσεις του προέδρου.

Ο βασιλιάς θα συμμετάσχει και σε άλλες εκδηλώσεις με τον Τραμπ, συνοδευόμενος από αξιωματούχους του παλατιού καθώς και από την υπουργό Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική για κρατικές επισκέψεις.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η Κούπερ, η οποία έχει ταξιδέψει στο παρελθόν με τον μονάρχη στο Βατικανό, είναι έτοιμη να παρέμβει σε περίπτωση αμήχανων στιγμών, εάν χρειαστεί.

«Είναι έτοιμη να δράσει σαν ανθρώπινη ασπίδα για τον βασιλιά, αν ο Τραμπ αρχίσει να επικρίνει τον Στάρμερ ή το Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα, όπως συνηθίζει», ανέφερε μία πηγή.

Ωστόσο, κυβερνητικοί κύκλοι δήλωσαν ότι η υπουργός Εξωτερικών είναι πιο πιθανό να αφήσει τον Κάρολο να αξιοποιήσει τις δικές του διπλωματικές δεξιότητες.

«Έχει δεκαετίες εμπειρίας σε τέτοιες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων με αρκετά δύσκολους συνομιλητές. Μελετά όλα τα έγγραφα και γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει μια χαρά», ανέφερε μία πηγή.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν εκφράσει τον θαυμασμό του για τη βασιλική οικογένεια και δεν αναμένεται να προκαλέσει δημόσια αντιπαράθεση όταν ο Κάρολος φτάσει τη Δευτέρα το βράδυ.

Ο βασιλιάς αναμένεται επίσης να κινηθεί σε μια λεπτή διπλωματική ισορροπία, αν και ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι θα τονίσει τη δέσμευσή του για το περιβάλλον και την Ουκρανία κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο την Τρίτη. Και τα δύο θα μπορούσαν να εκληφθούν ως έμμεση κριτική προς την κυβέρνηση Τραμπ, αν και ο βασιλιάς πιθανότατα θα διατυπώσει τα μηνύματά του με πιο αφηρημένο τρόπο.

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά το περιστατικό με πυροβολισμούς το Σαββατοκύριακο στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας για τον βασιλιά έχουν τροποποιηθεί ελαφρώς ως αποτέλεσμα, αλλά το πρόγραμμα παραμένει αμετάβλητο.

Μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News το βράδυ της Κυριακής, ο πρόεδρος επαίνεσε τον Κάρολο για το ότι συνεχίζει κανονικά τα σχέδιά του.

«Ο βασιλιάς είναι εξαιρετικός άνθρωπος και ανυπομονούμε», δήλωσε. «Είναι πραγματικά φανταστικός και ένας σπουδαίος εκπρόσωπος, και είναι γενναίος.»

Πηγή: skai.gr

