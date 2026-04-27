Τις διαφορές στα μέτρα ασφαλείας μεταξύ των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης και των συντρόφων ή συζύγων τους, σχολιάζουν αρκετοί χρήστες στα social media μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, το Σάββατο, στο δείπνο για την Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όπου παρίστατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Για παράδειγμα, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο "X" δείχνει τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, να φυγαδεύεται από την προσωπική του φρουρά, ενώ η σύζυγός του, Σέριλ Χάινς, ακολουθεί από απόσταση.

Did Kennedy leave his wife behind because of protocol?



People are discussing a moment from the Trump event: after shots were fired, Secret Service agents surrounded Robert F. Kennedy Jr. and led him out.



His wife had to run after them on her own — by protocol, they evacuate the… pic.twitter.com/ZUXTr56mco — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2026

Ο Barry Donadio, πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, εξηγεί στο BBC ότι κάθε κυβερνητικό τμήμα διαθέτει δική του, ανεξάρτητη ομάδα ασφαλείας για την προστασία των υπουργών, η οποία συνήθως δεν καλύπτει τους συντρόφους τους.

Η στιγμή που φυγαδεύονται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

Αυτές οι ομάδες είναι επίσης ξεχωριστές από τη Μυστική Υπηρεσία. Μόνο οι πολιτικοί πρώτης γραμμής, όπως ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, δικαιούνται φύλαξη από τη Μυστική Υπηρεσία για τους ίδιους, τους συντρόφους και την άμεση οικογένειά τους.

Ενδεικτικά αναφέρει ότι η ασφάλεια των Υπουργών Οικονομικών ή Άμυνας αποτελείται από ειδικούς πράκτορες με εντολή να προστατεύουν αποκλειστικά το συγκεκριμένο πρόσωπο: «Όχι τα ξαδέρφια, τον αδελφό, τον γιο... ή τη σύζυγό του».

«Αν βρίσκονται μαζί, θα κάνεις ό,τι μπορείς για να τους προστατεύσεις όλους», σημειώνει, «όμως υπάρχει μια κόκκινη γραμμή», προσθέτοντας ότι σε συνθήκες χάους όλα είναι θέμα προτεραιότητας.

«Όλοι κάνουν πάνω-κάτω την ίδια δουλειά, αλλά αυτός είναι ο λόγος που βλέπετε διαφορετικούς πράκτορες να συνοδεύουν διαφορετικά πρόσωπα», καταλήγει ο Donadio, εξηγώντας γιατί οι πολιτικοί απομακρύνθηκαν από τη σκηνή του Washington Hilton σε διαφορετικούς χρόνους.

Πηγή: skai.gr

