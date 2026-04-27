Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το πρωτόκολλο του «χάους»: Γιατί μέλη της κυβέρνησης ΗΠΑ φυγαδεύτηκαν χωρίς τις συζύγους τους - Δείτε βίντεο

Βίντεο δείχνει τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, να φυγαδεύεται από την προσωπική του φρουρά, ενώ η σύζυγός του, Σέριλ Χάινς, ακολουθεί 

Robert F. Kennedy Jr

Τις διαφορές στα μέτρα ασφαλείας μεταξύ των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης και των συντρόφων ή συζύγων τους, σχολιάζουν αρκετοί χρήστες στα social media μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, το Σάββατο, στο δείπνο για την Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όπου παρίστατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Για παράδειγμα, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο "X" δείχνει τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, να φυγαδεύεται από την προσωπική του φρουρά, ενώ η σύζυγός του, Σέριλ Χάινς, ακολουθεί από απόσταση.

Robert F. Kennedy Jr

Robert F. Kennedy Jr

Ο Barry Donadio, πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, εξηγεί στο BBC ότι κάθε κυβερνητικό τμήμα διαθέτει δική του, ανεξάρτητη ομάδα ασφαλείας για την προστασία των υπουργών, η οποία συνήθως δεν καλύπτει τους συντρόφους τους.

Η στιγμή που φυγαδεύονται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς

Αυτές οι ομάδες είναι επίσης ξεχωριστές από τη Μυστική Υπηρεσία. Μόνο οι πολιτικοί πρώτης γραμμής, όπως ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, δικαιούνται φύλαξη από τη Μυστική Υπηρεσία για τους ίδιους, τους συντρόφους και την άμεση οικογένειά τους.

Ενδεικτικά αναφέρει ότι η ασφάλεια των Υπουργών Οικονομικών ή Άμυνας αποτελείται από ειδικούς πράκτορες με εντολή να προστατεύουν αποκλειστικά το συγκεκριμένο πρόσωπο: «Όχι τα ξαδέρφια, τον αδελφό, τον γιο... ή τη σύζυγό του».

«Αν βρίσκονται μαζί, θα κάνεις ό,τι μπορείς για να τους προστατεύσεις όλους», σημειώνει, «όμως υπάρχει μια κόκκινη γραμμή», προσθέτοντας ότι σε συνθήκες χάους όλα είναι θέμα προτεραιότητας.

White House Correspondents' Association Dinner

«Όλοι κάνουν πάνω-κάτω την ίδια δουλειά, αλλά αυτός είναι ο λόγος που βλέπετε διαφορετικούς πράκτορες να συνοδεύουν διαφορετικά πρόσωπα», καταλήγει ο Donadio, εξηγώντας γιατί οι πολιτικοί απομακρύνθηκαν από τη σκηνή του Washington Hilton σε διαφορετικούς χρόνους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ πυροβολισμοί δείπνο Ντόναλντ Τραμπ
11 0 Bookmark