Ο ιρανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των αμερικανικών δυνάμεων.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την Κρίση στη Μέση Ανατολή

«Ενώ τα κρησφύγετα των Αμερικανών διοικητών και στρατιωτών στο Ντουμπάι έγιναν στόχος (...) μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones που βρίσκεται στο Ντουμπάι και λειτουργεί υποστηρικτικά του αμερικανικού στρατού (...) έγινε στόχος και καταστράφηκε», ανέφερε το Κοινό Κέντρο Διοίκησης Khatam al-Anbiya σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Διαψεύδει το ουκρανικό ΥΠΕΞ



Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας διέψευσε την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι κατέστρεψαν αποθήκη ουκρανικών αντι-drone συστημάτων στο Ντουμπάι.

«Είναι ψέμα. Διαψεύδουμε επισήμως αυτή την πληροφορία», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Χεόρχιι Τίχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Το ιρανικό καθεστώς διεξάγει συχνά τέτοιες εκστρατείες παραπληροφόρησης», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα ΗΑΕ, ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν σε αμυντικά θέματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.