Με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν να εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα του, η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά ολοένα και περισσότερο χαρακτηριστικά μιας περιφερειακής σύγκρουσης χωρίς καθαρό ορίζοντα λήξης.

Πίσω από τις δηλώσεις περί «διπλωματικής παύσης» και τις δημόσιες εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, η πραγματικότητα στο πεδίο δείχνει το ακριβώς αντίθετο: οι σφοδρές επιθέσεις συνεχίζονται και από τις δύο πλευρές, κρίσιμες υποδομές μπαίνουν στο στόχαστρο, οι απειλές πολλαπλασιάζονται και το μέτωπο διευρύνεται επικίνδυνα, από την Τεχεράνη και το Ισραήλ, έως τον Λίβανο και την Υεμένη.

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να παρουσιάσει την κρίση ως μια ελεγχόμενη στρατιωτική επιχείρηση περιορισμένης διάρκειας. Όμως οι αριθμοί, οι στοχεύσεις και η ίδια η κλίμακα των επιχειρήσεων μαρτυρούν ότι πρόκειται για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι απομένει να χτυπήσουν άλλους 3.554 στόχους, το σχόλιο του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εβδομάδων, η απειλή του Ισραήλ ότι θα ακολουθήσουν σφοδρότερα πλήγματα και η απάντηση της Τεχεράνης ότι θα υπάρξει βαρύ τίμημα για τα ισραηλινά εγκλήματα, καταδεικνύουν ότι ο τερματισμός του πολέμου σύντομα δεν αποτελεί ένα ρεαλιστικό σενάριο.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες μοιάζει αδύνατο να μπορούν να ανακόψουν τη δυναμική της κλιμάκωσης, εντείνοντας τους φόβους για παγκόσμια αστάθεια. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς κάθε νέα κλιμάκωση ενισχύει τον φόβο για σοβαρή διαταραχή στις ενεργειακές ροές. Κάθε νέα απειλή, κάθε σήμα ελέγχου της ναυσιπλοΐας, κάθε στρατιωτικός ελιγμός στην περιοχή φέρνει πιο κοντά το εφιαλτικό σενάριο μιας νέας ενεργειακής κρίσης, με παγκόσμιες συνέπειες στις τιμές, στις αγορές και στην ασφάλεια.

