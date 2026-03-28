Μεξικό: Εντοπίστηκαν τα ιστιοφόρα με ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Τα δύο ιστιοφόρα ενός κομβόι που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από το Μεξικό στην Κούβα εντοπίστηκαν και τα πληρώματά τους είναι ασφαλή, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές της νηοπομπής, περισσότερο από μία ημέρα αφότου το Μεξικανικό Ναυτικό ξεκίνησε έρευνες στη θάλασσα.

«Με ανακούφιση επιβεβαιώνουμε ότι τα δύο ιστιοφόρα εντοπίστηκαν από το Μεξικανικό Ναυτικό, ότι τα πληρώματα είναι ασφαλή και ότι τα πλοία συνεχίζουν το ταξίδι τους προς την Αβάνα», δήλωσε εκπρόσωπος της νηοπομπής «Nuestra America» (Η Αμερική μας).

Το Μεξικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε μια αποστολή έρευνας και διάσωσης μετά την απώλεια κάθε επικοινωνίας με το «Friend Ship» και το «Tiger Moth», τα οποία είχαν αναχωρήσει από το Ίσλα Μουχέρες του Μεξικού στις 21 Μαρτίου και αναμενόταν να φτάσουν στην Αβάνα μεταξύ 24-25 Μαρτίου.

Τα ιστιοφόρα αποτελούν μέρος μιας διεθνούς νηοπομπής που μεταφέρει 50 τόνους ιατρικών εφοδίων, τροφίμων, ηλιακών συλλεκτών και άλλων βασικών αγαθών για τον ανεφοδιασμό της Κούβας, καθώς ο αμερικανικός αποκλεισμός καυσίμων έχει επιδεινώσει την ενεργειακή και οικονομική κρίση στο νησί της Καραϊβικής, το οποίο τελεί υπό κομμουνιστική διακυβέρνηση.

«Η νηοπομπή βρίσκεται ακόμη σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει την αποστολή της: την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στον κουβανικό λαό», δήλωσε ο εκπρόσωπος, ευχαριστώντας τις μεξικανικές και κουβανικές αρχές για την «υποστήριξη, τον συντονισμό και τον επαγγελματισμό» τους.

Το Μεξικανικό Ναυτικό δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι έχει εντοπίσει τα δύο πλοία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε ντε φάκτο πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα τον Ιανουάριο, μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις τον ίδιο μήνα και την απότομη διακοπή των παραδόσεων πετρελαίου από το Καράκας, τον κύριο προμηθευτή καυσίμων της Κούβας τα τελευταία 25 χρόνια. Το νησί έχει βιώσει επτά εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τα τέλη του 2024, συμπεριλαμβανομένων δύο πρόσφατα.

Πηγή: skai.gr

