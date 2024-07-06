Διακοπή υδροδότησης στην πόλη Σούμι εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην Ουκρανία

Ρωσικά drones έπληξαν τα ξημερώματα του Σαββάτου υποδομές της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, προκαλώντας διακοπή της υδροδότησης, σύμφωνα με την ουκρανική τηλεόραση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την αναφορά για την επίθεση στην πόλη Σούμι. Η ομώνυμη περιφέρεια βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων.

Ρωσικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα τον Μάιο και εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ενώ αξιωματούχοι αναφέρουν το τελευταίο διάστημα συγκέντρωση δυνάμεων κοντά στο Σούμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

