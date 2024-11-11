Τα Σκόπια στις πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου

Με το που ξεκίνησε η χειμερινή περίοδος, η πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, τα Σκόπια, βρίσκεται για άλλη μια χρονιά ανάμεσα στις πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της χώρας.

Μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, μόνο στο Σαράγεβο κατεγράφη υψηλότερη μόλυνση τις προηγούμενες ημέρες.

Οι μετρήσεις που έγιναν από σταθμούς παρακολούθησης σε όλους τους δήμους των Σκοπίων, αποκαλύπτουν ότι όλες οι αστικές περιοχές έχουν καταγράψει υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας IQAir, τα Σκόπια κατατάχθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην 7η θέση παγκοσμίως ως προς την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι σταθμοί μέτρησης της ποιότητας του αέρα στη χώρα κατέγραψαν συγκεντρώσεις επιβλαβών σωματιδίων πολλαπλάσιες των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων. Εκτός από τα Σκόπια, υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Μακεδονίας, όπως το Τέτοβο, το Γκόστιβαρ και η Στρούμιτσα.

Οι αυξημένες τιμές ρύπανσης στα Σκόπια αποδίδονται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, χαρακτηριστικών για τη χειμερινή περίοδο: από τη χρήση καυσόξυλων για θέρμανση στα σπίτια, την ομίχλη που εμποδίζει την απομάκρυνση των ρύπων, καθώς και τη γεωγραφική θέση των Σκοπίων, τα οποία βρίσκονται "περικυκλωμένα" από βουνά, γεγονός που εμποδίζει την ανακύκλωση του αέρα.

Τα Σκόπια, με 600.000 κατοίκους, είναι μια βιομηχανική πόλη με πολλά εργοστάσια που κατασκευάστηκαν την περίοδο του κομμουνιστικού συστήματος, όταν δεν λαμβάνονταν υπόψη τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Σήμερα, αρκετές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην πόλη λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις προδιαγραφές, ενώ απουσιάζουν και οι κρατικοί έλεγχοι.

Ακόμη, ο γηρασμένος στόλος αυτοκινήτων και η αποτέφρωση απορριμμάτων σε ακατάλληλους χώρους αποτελούν μέρος του προβλήματος για την μόλυνση του αέρα στα Σκόπια.

Η Βόρεια Μακεδονία είναι μια από τις πιο μολυσμένες χώρες της Ευρώπης εδώ και χρόνια. Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι σε αυτήν τη χώρα των μόλις δύο εκατομμυρίων πεθαίνουν κάθε χρόνο από επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

