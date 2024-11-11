Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δήλωσε κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στο Ριάντ, ότι το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί την εδαφική κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και να απόσχει από κάθε επίθεση κατά του ιρανικού εδάφους.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν χαρακτήρισε «αδελφή Δημοκρατία» το Ιράν σε μία ένδειξη της αναθέρμανσης των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες που έδωσαν τον Μάρτιο 2023 τέλος σε επτά χρόνια διπλωματικής σύγκρουσης χάρη στη μεταξύ τους προσέγγιση με τη μεσολάβηση της Κίνας.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ζήτησε επίσης άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τον Λίβανο. «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της (...) βάζοντας αμέσως τέλος στις ισραηλινές επιθέσεις κατά των αδελφών μας της Παλαιστίνης και του Λιβάνου», δήλωσε ο πρίγκιπας διάδοχος που κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

