Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις πλήρωσε στην εταιρεία της Όπρα Γουίνφρεϊ ένα εκατομμύριο δολάρια για την εκδήλωση στο δημαρχείο για την Αντιπρόεδρο τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, η εκστρατεία της Χάρις πλήρωσε ένα εκατομμύριο δολάρια στην εταιρεία του Oprah Winfrey's Harpo Productions Γουίνφρεϊ στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Washington Examiner.

Η Γουίνφρεϊ εμφανίστηκε επίσης στην τελευταία συγκέντρωση της Χάρις στη Φιλαδέλφεια την παραμονή των εκλογών, με τη διάσημη παρουσιάστρια να προχωρά σε μία σπάνια για τα δεδομένα της στήριξη σε προεδρικό υποψήφιο.

Ωστόσο, εκτός από την Όπρα Γουίνφρεϊ η καμπάνια της Κάμαλα Χάρις ξόδεψε πολλά χρήματα, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, και στο podcast "Call Her Daddy".

Σύμφωνα με τον Washington Examiner, η Χάρις φέρεται να ξόδεψε εξαψήφιο ποσό για να εμφανιστεί τον Οκτώβριο στο επιτυχημένο podcast «Call Her Daddy», στο οποίο συμμετείχε μαζί με την παρουσιάστρια της εκπομπής Άλεξ Κούπερ.

«Η συνέντευξη βγήκε τον Οκτώβριο και φέρεται να γυρίστηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ουάσιγκτον, DC»

Η εκστρατεία ξόδεψε επίσης έως και 20 εκατομμύρια δολάρια σε συναυλίες στις αμφίρροπες πολιτείες την παραμονή των εκλογών, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Η καμπάνια είχε επτά συναυλίες στις κρίσιμε πολιτείες, σημειώνει το δημοσίευμα, συμπεριλαμβανομένων των παραστάσεων του Jon Bon Jovi στο Ντιτρόιτ, της Christina Aguilera στο Λας Βέγκας, της Katy Perry στο Πίτσμπουργκ και της Lady Gaga στη Φιλαδέλφεια.



