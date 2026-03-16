Ο επικεφαλής της ιρανικής δικαστικής εξουσίας ζήτησε σήμερα να τίθενται σε εφαρμογή γρήγορα και χωρίς «επιείκεια» οι ποινές που επιβάλλονται σε πρόσωπα που κατηγορούνται ότι συνδέονται με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν πρέπει ούτε να καθυστερούμε ούτε να δείχνουμε επιείκεια στην εκτέλεση των οριστικών ετυμηγοριών σε βάρος αυτών οι οποίοι, σε καιρό πολέμου και αναταραχής, διέπραξαν εγκλήματα και συνδέονταν με τον επιτιθέμενο εχθρό», δήλωσε ο Γολάμ Χοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο ίδιος έκρινε επίσης «απαραίτητο να επιταχυνθούν η εξέταση και η επεξεργασία υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα που κατηγορούνται ότι απειλούν τη δημόσια ασφάλεια».

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αρχές διεξήγαγαν εκτεταμένες επιχειρήσεις σε όλο το Ιράν, συλλαμβάνοντας εκατοντάδες πρόσωπα ως ύποπτα για συνεργασία με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο.

Το Ιράν απάντησε στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

