«Ποιεί την νήσσαν» το Πεκίνο για την αποστολή πλοίων στο στενό του Ορμούζ

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε εκ νέου την ανησυχία του για το στενό του Ορμούζ και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά σε αποστολή πλοίων για τη διασφάλιση της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού -λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κάλεσε το Πεκίνο να το πράξει, σημειώνει το CNN.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Λιν Τζιαν, χαρακτήρισε την κατάσταση «τεταμένη και επιζήμια» για την παγκόσμια σταθερότητα, προσθέτοντας ότι η «η Κίνα καλεί για ακόμη μία φορά όλα τα μέρη να σταματήσουν άμεσα τις στρατιωτικές ενέργειες, να αποφύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων και να αποτρέψουν ακόμη μεγαλύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη».

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στους Financial Times, ότι θα μπορούσε να αναβάλει την προγραμματισμένη για το τέλος Μάρτη σύνοδο με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, προσθέτοντας ότι «και η Κίνα θα πρέπει να βοηθήσει, επειδή η Κίνα λαμβάνει το 90% του πετρελαίου της από το Στενό».

Ερωτηθείς τη Δευτέρα για τα σχόλια αυτά, ο Λιν δήλωσε ότι «η διπλωματία σε επίπεδο αρχηγών κρατών διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο στην παροχή στρατηγικής καθοδήγησης στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ. Οι δύο πλευρές παραμένουν σε επικοινωνία σχετικά με την επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Κίνα».

Απέφυγε επίσης να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η Κίνα έχει λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τις ΗΠΑ για αποστολή πλοίων στα ύδατα γύρω από το στενό του Ορμούζ.

Η Κίνα δεν είναι η μόνη χώρα που δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να προσφέρει βοήθεια. Το Σάββατο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «ελπίζουμε πως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι» θα στείλουν ναυτικές δυνάμεις για να απελευθερώσουν τις θαλάσσιες οδούς στο πέρασμα -το οποίο έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

