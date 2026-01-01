Λογαριασμός
Τουλάχιστον 24 νεκροί σε ουκρανικό πλήγμα με drone στη Χερσώνα

Περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον ξενοδοχείου και καφέ στη Χερσώνα στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά

Χερσώνα

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον ξενοδοχείου και καφέ στη Χερσώνα στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της επαρχίας αυτής στη νότια Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Σάλντο διευκρίνισε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία Drones Χερσώνα Ρωσία
