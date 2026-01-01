Έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Σημειώθηκε έκρηξη από άγνωστη αιτία» δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν, εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί» πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότερα από 100 άτομα.

Many people were killed and others injured after an explosion at a bar in the ski resort town of Crans-Montana, Switzerland. pic.twitter.com/d2g9rqcCrY — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 1, 2026

Σύμφωνα με αναφορές, αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εορταστική εκδήλωση για την Πρωτοχρονιά στην Ελβετία, σημειώνει η Mirror.

Το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick αναφέρει ότι η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο Le Constellation Bar and Lounge στο Κραν Μοντανά, κατά τη διάρκεια εορτασμού της Πρωτοχρονιάς.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό μετά το περιστατικό, το οποίο ξέσπασε στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα.

Το Κραν Μοντανά είναι δήμος στην περιφέρεια Sierre του καντονιού Valais της Ελβετίας.

Βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων και είναι ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δραστηριότητες όπως σκι, σνόουμπορντ και γκολφ.

Πιθανή αιτία: πυροτεχνήματα

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται πληροφορίες για έκρηξη κατά τη διάρκεια συναυλίας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, πιθανόν να oφείλεται σε πυροτεχνήματα. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής αυτές τις πληροφορίες.

Ένας αναγνώστης της εφημερίδας Blick, ο οποίος σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος ως γιατρός έκτακτης ανάγκης, ανέφερε δεκάδες σοβαρά τραυματίες και νεκρούς. Οι πληροφορίες αυτές δεν προέρχονται από επίσημη πηγή.

Ένας εκπρόσωπος της ελβετικής αστυνομίας είπε στο BBC ότι σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση από την αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.