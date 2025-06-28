Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί,δήλωσε σήμερα ότι «οι συμπατριώτες του έδωσαν το αίμα τους κατά τη διάρκεια των 12 ημερών του πολέμου εναντίον του Ισραήλ, όχι όμως την τιμή τους».

«Οι Ιρανοί έδωσαν το αίμα τους, όχι τη γη τους. Έδωσαν τους αγαπημένους τους, όχι την τιμή τους. Αντιστάθηκαν σε μια βροχή βομβών χιλίων τόνων, όμως δεν παραδόθηκαν», έγραψε σήμερα ο Αμπάς Αραγτσί στον λογαριασμό του στο Instagram, προσθέτοντας πως το Ιράν δε γνωρίζει τη λέξη «παράδοση».

Πλήθος ανθρώπων ντυμένων στα μαύρα παρατάχθηκε στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ιράν, της Τεχεράνης, για τις κηδείες σήμερα στρατιωτικών διοικητών, πυρηνικών επιστημόνων και ορισμένων από τους πολίτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ισραήλ.

Τουλάχιστον 16 επιστήμονες και 10 υψηλόβαθμοι διοικητές ήταν μεταξύ των ανθρώπων που κηδεύτηκαν, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ, όπως ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγος Μοχάμαντ Μπαγκέρι, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί και οι επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών στρατηγός Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ.

Τα φέρετρα με τις σορούς τους μεταφέρθηκαν σε μια πομπή στην πλατεία Αζαντί της Τεχεράνης, στολισμένα με κόκκινα ροδοπέταλα και λουλούδια, ενώ πλήθος κόσμου κρατούσε ιρανικές σημαίες.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε πως οι κηδείες, τις οποίες χαρακτήρισε «νεκρώσιμη ακολουθία των Μαρτύρων της Ισχύος», τελέστηκαν για συνολικά 60 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, μεταξύ αυτών τέσσερις γυναίκες και τέσσερα παιδιά.

Το παρών έδωσε και ο Πεζεσκιάν

Το «παρών» έδωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο Αλί Σαμκανί, που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του πολέμου και είναι σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι Μπαγκέρι, Σαλαμί και Χατζιζαντέχ σκοτώθηκαν τη 13η Ιουνίου, την πρώτη ημέρα αυτής της σύρραξης.

Ένας αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε χθες ότι το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους από 30 αξιωματικούς ασφαλείας και 11 υψηλόβαθμους πυρηνικούς επιστήμονες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιρανικού υπουργείου Υγείας, 610 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ιρακινή πλευρά του 12ήμερου πολέμου, 13 εξ αυτών παιδιά και 49 γυναίκες, προτού μία εκεχειρία τεθεί σε εφαρμογή την Τρίτη. Περισσότεροι από 4.700 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το πρακτορείο ειδήσεων HRANA κάνει λόγο για 974 νεκρούς, μεταξύ αυτών 387 άμαχοι.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ αναφέρει πως 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ και 3.238 τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.