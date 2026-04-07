Ιράν: Κηρύσσει «στρατιωτικές ζώνες» υποδομές σε τρεις χώρες - Στους στόχους και η Aramco

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης προειδοποιούν κατοίκους και πολίτες που κινούνται σε γέφυρες και οδικά δίκτυα σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν, σύμφωνα με αναφορές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συγκεκριμένες περιοχές θα κηρυχθούν «κλειστές στρατιωτικές ζώνες» από τις 23:00 (ώρα Τεχεράνης) και μέχρι νεωτέρας.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη θα προσθέσει στη λίστα των στόχων της τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, καθώς και στόχους στη σαουδαραβική πόλη Γιανμπού και τον αγωγό της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε περίπτωση που ο Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά των ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους από τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 τοπική ώρα την Τετάρτη, ως προληπτικό μέτρο.

«Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων ασφαλείας και στη διατήρηση της σταθερότητας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το υπουργείο σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη «υπό το φως των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή».

Η εξέλιξη έρχεται μετά το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να προχωρήσει σε συμφωνία, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες εάν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ Hormuz έως τις 20:00 ώρα Ανατολικών ΗΠΑ (03:00 τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

Νωρίτερα η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, θα βυθιστεί στο σκοτάδι».

Πηγή: skai.gr

