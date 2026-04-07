Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρευρέθη σε τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής της ROKETSAN, όπου και υπέγραψε συμβολικά πάνω στο νέο βαλλιστικό πύραυλο Tayfun Block-4, βεληνεκούς άνω των 1.500 χιλιομέτρων.

Σε δηλώσεις του, ο Ερντογάν τόνισε ότι οι επενδύσεις σε εξοπλιστικά προγράμματα θα συνεχιστούν με γοργό ρυθμό, έως ότου η Τουρκία εξασφαλίσει «πλήρη ανεξαρτησία» στον τομέα της άμυνας.

Erdogan signs the "Tayfun" hypersonic ballistic missile, manufactured with domestic Turkish technology, during his participation in laying the foundation stone for a massive defense industry complex belonging to the Turkish company "Roketsan." pic.twitter.com/4NBcX4FsXW — GBX (@GBX_Press) April 7, 2026

Ο διευθύνων σύμβουλος της Roketsan, Μουράτ Ικιντζί, δήλωσε ότι οι νέες επενδύσεις θα ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες παραγωγής, δοκιμών και έρευνας.

Οπως ανέφερε, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει έως και πέντε φορές την παραγωγή πυραυλικών συστημάτων όπως τα Siper, Hisar και Tayfun.

Erdogan pose with Turkey’s ballistic missile Tayfun 4 with a range of +1500km.



It is now in serial production pic.twitter.com/UW4mwWrPhZ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 7, 2026

Πηγή: Καθημερινή

