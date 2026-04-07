Τουρκία: Ο Ερντογάν υπέγραψε πάνω στον νέο υπερηχητικό πύραυλο Tayfun 4 - Δείτε βίντεο

Ο Ερντογάν παρευρέθη σε τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής της ROKETSAN, όπου και υπέγραψε συμβολικά πάνω στο νέο βαλλιστικό πύραυλο Tayfun Block-4

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρευρέθη σε τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής της ROKETSAN, όπου και υπέγραψε συμβολικά πάνω στο νέο βαλλιστικό πύραυλο Tayfun Block-4, βεληνεκούς άνω των 1.500 χιλιομέτρων.

Σε δηλώσεις του, ο Ερντογάν τόνισε ότι οι επενδύσεις σε εξοπλιστικά προγράμματα θα συνεχιστούν με γοργό ρυθμό, έως ότου η Τουρκία εξασφαλίσει «πλήρη ανεξαρτησία» στον τομέα της άμυνας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Roketsan, Μουράτ Ικιντζί, δήλωσε ότι οι νέες επενδύσεις θα ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες παραγωγής, δοκιμών και έρευνας.

Οπως ανέφερε, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει έως και πέντε φορές την παραγωγή πυραυλικών συστημάτων όπως τα Siper, Hisar και Tayfun.

Πηγή: Καθημερινή

