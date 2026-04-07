Νέα Υόρκη: Κλείδωσε την 5χρονη κόρη του και την άφησε να πεθάνει από ασιτία

Αντιμέτωπος με ισόβεια κάθειρξη είναι 35χρονος άνδρας από τη Νέα Υόρκη που καταδικάστηκε για τον θάνατο της 5χρονης κόρης του, η οποία πέθανε από ασιτία και αφυδάτωση μέσα στο σπίτι τους.

Ο Robert Buskey Jr. παραδέχθηκε την ενοχή του για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και χορήγηση ναρκωτικών σε ανήλικο, σύμφωνα με την εισαγγελία της κομητείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Buskey κρατούσε την 5χρονη κόρη του, Charlotte Buskey, κλειδωμένη σε ένα υπνοδωμάτιο επί μήνες, χωρίς επαρκή τροφή, νερό ή επαφή με άλλους ανθρώπους.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σπίτι του στις 14 Απριλίου 2024. Εκεί βρήκαν το άψυχο σώμα του παιδιού σε κατάσταση ακραίας ασιτίας, μέσα σε ένα δωμάτιο που είχε κλειδωθεί. Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι «σπίτι του τρόμου».

Στο ίδιο σπίτι βρέθηκε και ένα αυτοσχέδιο κλουβί στην τραπεζαρία, όπου ο κατηγορούμενος κρατούσε τον 3χρονο γιο του. Τα δύο παιδιά, σύμφωνα με την εισαγγελία, ήταν πλήρως απομονωμένα από τον έξω κόσμο: δεν έβλεπαν συγγενείς, δεν πήγαιναν σε γιατρούς και δεν παρακολουθούσαν σχολείο.

Οι αρχές υποστήριξαν ότι ο Buskey κρατούσε τα παιδιά περιορισμένα ώστε να μπορεί «να κάνει χρήση ναρκωτικών, να παίζει βιντεοπαιχνίδια και να μην τον ενοχλούν».

Η μικρή Charlotte, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε στη διάθεσή της μόνο ένα μικρό παιδικό κρεβατάκι μέσα στο δωμάτιο. Πέθανε από σοβαρή αφυδάτωση και υποσιτισμό, παρότι υπήρχε φαγητό σε κάποια σημεία του σπιτιού.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι τόσο η Charlotte όσο και ο μικρότερος αδελφός της είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, στις 3 Απριλίου, ο Buskey δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου: «Το αξίζω. Καταλαβαίνω γιατί διώκομαι και γιατί όλοι με βλέπουν σαν τέρας».

Ο συνήγορός του, Joseph Litz, επικαλέστηκε τα προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας του πελάτη του, υποστηρίζοντας ότι ο κοινωνικός περίγυρος θα μπορούσε να έχει αποτρέψει τον θάνατο του παιδιού.

Ο δικαστής Matthew Sypniewski απέρριψε τον ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι ο κατηγορούμενος ήταν «ένας απόλυτα εγωκεντρικός άνθρωπος, χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης για ένα 5χρονο παιδί που λιμοκτονούσε πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Ο Buskey έλαβε τη μέγιστη ποινή που προβλέπει ο νόμος, παραιτήθηκε από το δικαίωμα έφεσης και του απαγορεύτηκε κάθε επαφή με τον σήμερα 5χρονο γιο του.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο καταδικασθείς είχε στο παρελθόν συμμετάσχει ως ερασιτέχνης αθλητής σε διοργανώσεις μεικτών πολεμικών τεχνών.

Πηγή: skai.gr

