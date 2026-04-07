Ανώτερη ιρανική πηγή, μιλώντας στο Reuters, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει την «παράδοση» της Τεχεράνης υπό καθεστώς πίεσης. Όπως σημείωσε, το Πακιστάν συνεχίζει να μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο η αμερικανική στάση παραμένει αμετάβλητη.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι το Ιράν θα επιδείξει ευελιξία όσο η Ουάσινγκτον συνεχίζει να απαιτεί την «παράδοσή του υπό πίεση», υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον ζητά το άνοιγμα του Στενό του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πράξει με αντάλλαγμα «κενές υποσχέσεις».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, θα βυθιστεί στο σκοτάδι». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Κατάρ μετέφερε ήδη τη Δευτέρα σχετικό μήνυμα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέλος, προειδοποίησε ότι εάν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο, σύμμαχοι του Ιράν ενδέχεται να προχωρήσουν ακόμη και στο κλείσιμο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Πηγή: skai.gr

