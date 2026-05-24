Καυστικό σχόλιο κατά του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για το «Γεια σου Γροιλανδία» που ανήρτησε στο Truth Social έκανε το Γενικό Προξενείο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Χαϊντεραμπάντ (Ινδία).

«Η Γροιλανδία δεν είναι ένα 13χρονο κορίτσι» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα, ευθεία αιχμή για το σκάνδαλο Έπσταϊν, στο οποίο πολλοί θεωρούν, χωρίς στοιχεία πάντως, ότι εμπλέκεται ο Αμερικανός πρόεδρος.

Greenland is not a 13 year old gir. pic.twitter.com/AETvaL7QIE — Iran In Hyderabad (@IraninHyderabad) May 23, 2026

Η κίνηση αυτή δείχνει πώς επίσημοι διπλωματικοί λογαριασμοί, και ειδικά αυτής της Τεχεράνης, χρησιμοποιούν πλέον τη γλώσσα των «memes» και των social media για να πλήξουν την εικόνα των αντιπάλων τους, εκμεταλλευόμενοι ευαίσθητες εγχώριες πολιτικές διαμάχες των ΗΠΑ. Πάντως, και η Ουάσινγκτον αντεπιτίθεται με συχνότατη χρήση και αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων.

Πηγή: skai.gr

