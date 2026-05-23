Τραμπ: «Ηνωμένες Πολιτείες της Μ. Ανατολής;» - «Γεια σου Γροιλανδία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα με έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία, και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;», χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Τραμπ έρχεται σε συνέχεια της ξαφνικής ακύρωσης του ταξιδιού του στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο για τον γάμο του Ντον Τζούνιορ, εν μέσω αναφορών από τα αμερικανικά δίκτυα ότι εξετάζει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

«Γεια σου Γροιλανδία»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε και μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος πάνω από τη Γροιλανδία, με τίτλο: «Γεια σου Γροιλανδία».

Η ανάρτηση του Τραμπ αναζωπυρώνει την κόντρα με τη Δανία και το νησί, το οποίο απορρίπτει κάθε ιδέα αμερικανικού ελέγχου. Οι δηλώσεις του για αγορά ή τον έλεγχο της περιοχής έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενισχύοντας τη διπλωματική ένταση με συμμάχους των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

