Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) διατηρεί το δημοσκοπικό προβάδισμά της ενόψει των εκλογών της Κυριακής στο Βραδεμβούργο, απειλώντας να ανατρέψει την παράδοση που θέλει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) να κερδίζει τις εκλογές στο κρατίδιο.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό των Märkische Oder Zeitung, Lausitzwer Rundschau και Märkische Allgemeine Zeitung, η AfD προηγείται με 28,5% (+4,5 από τις εκλογές του 2019), ενώ το SPD βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 25% (-1,2) και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) στην τρίτη με 16% (+0,4). Η νεοσύστατη «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) ακολουθεί με 14% και οι Πράσινοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του τοπικού κοινοβουλίου, καθώς περιορίζονται στο 4% (-6,8). Η Αριστερά συρρικνώνεται στο 3% (-7,7) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) στο 2% (-2,1). Σύμφωνα πάντως με τους κανονισμούς του κρατιδίου, αρκεί μία έδρα με απευθείας εκλογή προκειμένου ένα κόμμα να εξασφαλίσει την είσοδό του στην βουλή, ακόμη και αν συνολικά δεν φθάσει το όριο του 5%.

Εάν επαληθευτεί η δημοσκόπηση, ακόμη και ένας «μεγάλος» συνασπισμός SPD-CDU δεν θα συγκέντρωνε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Καθώς όμως όλα τα κόμματα απορρίπτουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με την AfD, δεν θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο συμμετοχής της BSW σε κυβερνητικό σχήμα. Ήδη το κόμμα, μετά τις εκλογές στην Σαξονία και στην Θουριγγία, βρίσκεται σε διερευνητικές συνομιλίες με το CDU.

Ο σημερινός πρωθυπουργός Ντίτμαρ Βόιντκε (SPD) έχει πάντως ήδη δηλώσει ότι θα παραιτηθεί, εάν το κόμμα του - για πρώτη φορά από το 1990 - δεν κερδίσει τις κρατιδιακές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

