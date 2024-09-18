Το Ισραήλ μεταφέρει στρατεύματα στα σύνορα με τον Λίβανο

Υπό τον φόβο αντιποίνων, μετά τις εκρήξεις 5.000 βομβητών που είχαν πάνω τους μέλη της Χεζμπολάχ σε Λίβανο και Συρία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, το Ισραήλ μεταφέρει στρατεύματα στα βόρεια σύνορά του.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης στρατεύματα από την 98η Μεραρχία του Ισραηλινού Στρατού μεταφέρθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στη Βόρεια Διοίκηση, ενόψει πιθανής διευρυμένης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

