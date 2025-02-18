Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τις σορούς 4 ομήρων την Πέμπτη, ενώ οι υπόλοιποι 6 όμηροι που είναι ακόμη ζωντανοί θα απελευθερωθούν το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων των Hisham al-Sayed και Avera Mengisto, που κρατούνταν στη Γάζα πριν από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα την Τρίτη.

Οι σοροί θα περιλαμβάνουν μέλη από την οικογένεια Μπίμπας, είπε ο Χαλίλ αλ-Χαγιά σε τηλεοπτική ομιλία του, οπως μεταδίδει το Reuters. Σημειώνεται ότι οι Yarden και Shiri Bibas και τα δύο παιδιά τους είχαν απαχθεί από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσε και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, η Χαμάς θα απελευθερώσει έξι ομήρους αντί για τρεις που ήταν προγραμματισμένο να απελευθερωθούν και παράλληλα θα παραδώσει τέσσερις σορούς ομήρων την Πέμπτη, ενώ θα ακολουθήσει η παράδοση άλλων τεσσάρων σορών την επόμενη εβδομάδα.

Επετεύχθη συμφωνία με τη Χαμάς για να απελευθερωθούν το Σάββατο οι έξι εναπομείναντες όμηροι που είναι ζωντανοί, ανέφερε παράλληλα το μέσο ενημέρωσης Axios, επικαλούμενο ανώνυμο ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο.

Πρόκειται για μέρος της πρώτης φάσης της συμφωνίας για τους ομήρους της Γάζας, σύμφωνα με το Axios και έρχεται καθώς το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα ετοιμάζεται να ξεκινήσει έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

