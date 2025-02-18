Δύο Βρετανοί υπήκοοι που κρατούνται στο Ιράν κατηγορούνται για κατασκοπεία αφού φέρεται να συνέλεξαν πληροφορίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan την Τρίτη.

Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, τα ονόματά τους είναι Craig and Lindsay Foreman και η οικογένειά τους δήλωσε το Σάββατο ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές για να διασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή τους στο σπίτι, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Τα συλληφθέντα άτομα εισήλθαν στη χώρα ως τουρίστες και συνέλεξαν πληροφορίες σε πολλές επαρχίες της χώρας», ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν ότι πρόκειται για παντρεμένο ζευγάρι.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλέστηκε δικαστικό αξιωματούχο. Αναφέρεται ότι οι δυο τους συνδέονται με υπηρεσίες πληροφοριών και ότι οι έρευνες για τις φερόμενες διασυνδέσεις τους συνεχίζονται.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν συλλάβει δεκάδες αλλοδαπούς και διπλούς υπηκόους τα τελευταία χρόνια, κυρίως με κατηγορίες κατασκοπείας και ασφάλειας.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορισμένες δυτικές χώρες έχουν κατηγορήσει το Ιράν ότι προσπαθεί να κερδίσει παραχωρήσεις από άλλα έθνη μέσω συλλήψεων με κατηγορίες ασφαλείας που μπορεί να έχουν «κατασκευαστεί». Η Τεχεράνη αρνείται αυτές τις κατηγορίες.

