Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα επιβιώσει ακόμα κι αν δεν υπάρξουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Το Ιράν θα επιβιώσει ακόμα κι αν δεν γίνουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν τη Δευτέρα σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο ήταν «πολύ καλές».

«Δεν θα πεθάνουμε από την πείνα εάν αρνηθούν να διαπραγματευτούν μαζί μας ή να επιβάλουν κυρώσεις. Θα βρούμε τρόπο να επιβιώσουμε», είπε ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν όπως μεταδίδει το Reuters.

Ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν: Το Ιράν καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις

Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις χώρες της E3 - το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία - προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι το Ιράν καθυστερεί σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις για μια νέα πυρηνική συμφωνία για να εμποδίσει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, σύμφωνα με αρκετές πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Σύμφωνα με την πυρηνική συμφωνία του 2015, τα κράτη μέλη έχουν την εξουσία να επιβάλλουν ευρείες κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράν μέσω ενός μηχανισμού γνωστού ως «snapback», σε απάντηση σε σημαντικές παραβιάσεις των πυρηνικών δεσμεύσεων του Ιράν.

Αυτή η επιλογή δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη μετά τον Οκτώβριο, την «ημερομηνία λήξης». Οι Ευρωπαίοι υπογράφοντες έχουν καταστήσει σαφές στο Ιράν ότι εάν δεν επιτευχθεί μια νέα και «ουσιαστική» πυρηνική συμφωνία μέχρι τον Αύγουστο, θα ενεργοποιήσουν αυτόν τον μηχανισμό, ο οποίος θα οδηγήσει σε εκτεταμένες κυρώσεις κατά του Ιράν.

«Οι Ευρωπαίοι είπαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις διαφορετικά, οι Ιρανοί θα καθυστερήσουν σκόπιμα για να δημιουργήσουν μια αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ευρώπης σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τη χρήση του μηχανισμού κυρώσεων», δήλωσαν αρκετές πηγές στη Washington Post.

Την Κυριακή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι «εάν οι Ευρωπαίοι ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό «snapback» που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας, το Ιράν θα απαντήσει δυναμικά».

Η διαφωνία έγκειται στον εμπλουτισμό ουρανίου

Η βασική διαφωνία μεταξύ των πλευρών περιστρέφεται γύρω από τον εμπλουτισμό ουρανίου. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να εμπλουτίσει ουράνιο βάσει μιας νέας συμφωνίας, το Ιράν επιμένει ότι έχει το δικαίωμα να εμπλουτίσει ουράνιο για το πολιτικό του πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα Washington Post μετά τις συνομιλίες της Παρασκευής στο Ομάν μεταξύ του απεσταλμένου του Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει. «Οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά σύντομα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή ο 5ος γύρος συνομιλιών

Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκε την Παρασκευή ο πέμπτος γύρος συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με τη μεσολάβηση του Ομάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί ανακοίνωσε ότι ο πέμπτος γύρος συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ στη Ρώμη ολοκληρώθηκε «με μερική, άλλα όχι οριστική πρόοδο».

Τόνισε ότι ελπίζει να διευκρινιστούν τα υπόλοιπα ζητήματα τις επόμενες ήμερες, ώστε «να υπάρξει πρόοδος προς τον κοινό στόχο της επίτευξης βιώσιμης και έντιμης συμφωνίας».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε από πλευράς του ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι περίπλοκες, και χρειάζονται περισσότερες διαβουλεύσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι «τώρα, έχει διαμορφωθεί μια καλύτερη και σαφέστερη κατανόηση των θέσεών μας με την αμερικανική πλευρά και οι δύο πλευρές μεταφέρουν τις προτάσεις και τις ιδέες που έχουν τεθεί στις πρωτεύουσές τους για περαιτέρω εξέταση».

«Σήμερα, και ιδίως υπό το πρίσμα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν και των λύσεων που πρότεινε το Ομάν για την άρση των εμποδίων, υπάρχει πιθανότητα προόδου» επισήμανε μάλιστα ο Αραγτσί σύμφωνα με το IRNA.

Ιρανική πηγή, κοντά στην ομάδα διαπραγματεύσεων, δήλωσε στο Reuters ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αναμένεται να συνεχιστούν. Η ημερομηνία και ο τόπος θα αποφασιστούν από το Ομάν, διευκρίνισε.

Η επιστροφή των δύο χωρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γίνεται καθώς και οι δύο προβάλλουν δημοσίως τη διαφωνία τους επί του ευαίσθητου ζητήματος του εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται των συνομιλιών από την πλευρά της Ουάσινγκτον, έκρινε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να επιτρέψουν ούτε 1% δυνατότητας εμπλουτισμού» ουρανίου στο Ιράν.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει δυνατότητα εμπλουτισμού, καθώς αυτό θα το καθιστούσε δυνητικά πυρηνική δύναμη», επιχειρηματολόγησε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: skai.gr

